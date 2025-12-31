 Ataque armado en caseta del lago de Amatitlán
Nacionales

Así ocurrió el ataque armado en una caseta de la playa pública del lago de Amatitlán

Ataque directo en Amatitlán dejó tres muertos, entre ellos dos mujeres del sector salud.

Compartir:
Ataque armado en área turística de Amatitlán., Redes sociales.
Ataque armado en área turística de Amatitlán. / FOTO: Redes sociales.

A eso de las 17:00 horas del 30 de diciembre de 2025, se registró un ataque armado en una caseta ubicada en la playa pública del lago de Amatitlán, el cual dejó como resultado a dos mujeres y un hombre fallecidos. El hecho tuvo lugar en la calle del Teleférico, una zona utilizada como área recreativa y turística.

Según testigos, las víctimas se encontraban en el lugar consumiendo bebidas alcohólicas cuando un hombre llegó caminando, aparentando ser un cliente más. Segundos después, el sujeto desenfundó un arma de fuego y disparó en contra del hombre que se encontraba en la mesa. Posteriormente, atacó también a las dos mujeres, a quienes habría rematado antes de darse a la fuga a pie entre los senderos turísticos cercanos al lago.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar tras ser alertados del incidente; sin embargo, no lograron capturar al responsable. El Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes en la escena.

Identifican a los fallecidos 

Las personas fallecidas fueron identificadas como Izza Aguilar, trabajadora del centro de salud local; Daynery López, quien laboraba como enfermera del hospital del municipio; y Eduardo Montes, pareja sentimental de una de las víctimas. La noticia ha generado conmoción entre vecinos y trabajadores del sector salud.

De acuerdo con pobladores, este ataque sería el tercero que se registra en Amatitlán en menos de dos meses, sin que hasta ahora existan capturas ni avances significativos en las investigaciones. Habitantes del municipio expresaron su preocupación por el aumento de la violencia y solicitaron mayor presencia de las autoridades en la zona.

Foto embed
Fallecidos en Amatitlán. - Captura de pantalla video Facebook.

Por el momento, se desconoce el móvil del ataque armado. Tanto la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público informaron que mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de Españat
Deportes

Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España

07:27 AM, Dic 31
Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del paíst
Nacionales

Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del país

09:31 AM, Dic 31
El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025t
Viral

El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025

08:25 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos