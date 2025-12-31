Ataque armado en caseta del lago de Amatitlán

A eso de las 17:00 horas del 30 de diciembre de 2025, se registró un ataque armado en una caseta ubicada en la playa pública del lago de Amatitlán, el cual dejó como resultado a dos mujeres y un hombre fallecidos. El hecho tuvo lugar en la calle del Teleférico, una zona utilizada como área recreativa y turística.
Según testigos, las víctimas se encontraban en el lugar consumiendo bebidas alcohólicas cuando un hombre llegó caminando, aparentando ser un cliente más. Segundos después, el sujeto desenfundó un arma de fuego y disparó en contra del hombre que se encontraba en la mesa. Posteriormente, atacó también a las dos mujeres, a quienes habría rematado antes de darse a la fuga a pie entre los senderos turísticos cercanos al lago.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar tras ser alertados del incidente; sin embargo, no lograron capturar al responsable. El Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes en la escena.
Identifican a los fallecidos
Las personas fallecidas fueron identificadas como Izza Aguilar, trabajadora del centro de salud local; Daynery López, quien laboraba como enfermera del hospital del municipio; y Eduardo Montes, pareja sentimental de una de las víctimas. La noticia ha generado conmoción entre vecinos y trabajadores del sector salud.
De acuerdo con pobladores, este ataque sería el tercero que se registra en Amatitlán en menos de dos meses, sin que hasta ahora existan capturas ni avances significativos en las investigaciones. Habitantes del municipio expresaron su preocupación por el aumento de la violencia y solicitaron mayor presencia de las autoridades en la zona.
Por el momento, se desconoce el móvil del ataque armado. Tanto la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público informaron que mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.