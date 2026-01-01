Incendio devasta locales en mercado Carolingia, en Mixco

Un incendio de grandes proporciones se registra este jueves, 1 de enero, en el mercado de la colonia Carolingia, zona 6 del municipio de Mixco, Guatemala. Los cuerpos de socorro trabajan en el lugar para intentar controlar la situación.
Los Bomberos Voluntarios indicaron que trasladaron a este punto varias unidades de emergencia, contra incendios y de abastecimiento, ya que se les notificó que las llamas estaban afectando los negocios ubicados en este espacio.
Preliminarmente se informó que el fuego ha consumido varios locales. Mientras tanto, los socorristas trabajan con apoyo de vecinos y vendedores para evitar que se continúe propagando.
"En estos momentos se encuentra bastante controlado el incendio, pero todavía no se ha extinguido. Se está haciendo una ventilación en la parte de arriba y se está tratando de ingresar por las ventanas", dijo Hans Lemus, vocero de la institución.
El socorrista hizo una transmisión en directo desde el lugar de los hechos, tanto desde las afueras como desde el área interna del mercado, donde se encuentra laborando junto con los equipos asignados para poder atender esta emergencia.
Desde dentro del centro de comercio, Lemus compartió que se estaba haciendo una ventilación hidráulica hacia afuera, un procedimiento que permite que el agua empuje el humo para poder tener una visibilidad más clara y descubrir dónde se encuentran los focos de fuego que todavía están activos. De esta manera, las acciones se pueden enfocar en estos puntos clave.
Piden precaución por incendios
El vocero de los Bomberos Voluntarios explicó que en esta temporada de celebración de fiestas navideñas y de fin de año generalmente se presentan incendios en distintos puntos del país.
En esta ocasión, se ha repetido el escenario de años anteriores, pues son múltiples las emergencias que se han presentado relacionadas con fuego que consume inmuebles y áreas forestales.
En ese sentido, los cuerpos de socorro reiteraron las recomendaciones para evitar incendios:
- Evitar conectar todas las luces de árboles y nacimientos navideños en una misma fuente, pues existe el riesgo de sobrecarga eléctrica o cortocircuito.
- Estar pendientes de las velas que se dejan en altares o nacimientos, ya que pueden caerse o deshacerse y generar focos de incendio.
- Manipular con precaución el fuego que se utiliza para cocinar en los hogares, ya que se acostumbra hacer grandes cantidades de alimentos y si no se tiene la atención adecuada puede existir riesgo de incendio.
- No dejar cargadores de celulares conectados si no están siendo utilizados, pues también pueden ser focos de fuego.
- Tener precaución al utilizar juegos pirotécnicos y supervisar en todo momento a los menores de edad que tengan acceso a este tipo de productos.