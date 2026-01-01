 VIDEO: Motorista pierde equilibrio y sufre caída en zona 6
Nacionales

VIDEO: Momento en que motorista pierde el equilibrio y sufre dura caída en la zona 6

Un automóvil que circulaba detrás de la moto accidentada logra detener la marcha para evitar arrollar al conductor.

Compartir:
Motorista pierde equilibrio y sufre caída en zona 6, Captura de pantalla de Facebook
Motorista pierde equilibrio y sufre caída en zona 6 / FOTO: Captura de pantalla de Facebook

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que un motorista sufrió un percance vehicular y terminó tendido en el suelo en pleno bulevar La Pedrera, en la zona 6.

El hecho ocurrió la tarde del pasado lunes 30 de diciembre de 2025, en el sector Proyectos 4-4, y dejó lesionado al conductor del vehículo de dos ruedas que sufrió la caída.

En el video se observa cómo el afectado avanza en medio de un grupo de al menos otros cuatro motoristas, no consigue medir correctamente la distancia entre su motocicleta y la que llevaba enfrente, por lo que colisiona su rueda delantera con la del otro vehículo, lo que ocasiona que pierda el equilibrio y caiga aparatosamente al pavimento. Mientras, los demás automotores continúan circulando sobre el bulevar La Pedrera a moderada velocidad.

Un automóvil que circulaba detrás de la moto accidentada logra detener su marcha para evitar arrollar al conductor.

Accidente en Anillo Periférico

Otro video difundido en redes sociales muestra también un accidente, este suscitado en el Anillo Periférico, ocasionado por maniobras imprudentes de dos motoristas cuando el tránsito en el lugar se encontraba prácticamente detenido.

El percance fue captado por un automovilista que grababa el panorama vehicular en el área.

En las imágenes se observa cómo varios motoristas aprovechan la lentitud del tránsito para rebasar entre carriles. Sin embargo, uno de ellos intenta incorporarse entre los vehículos sin la debida precaución, al mismo tiempo que otro motorista circula a exceso de velocidad sobre la vía. La maniobra termina en un violento impacto entre ambos, lo que provoca que los conductores salgan proyectados hacia la cinta asfáltica.

En Portada

Asume nueva junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapánt
Nacionales

Asume nueva junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán

11:57 AM, Ene 01
VIDEOS: Graban momento en que empezó mortal incendio en bar en Suiza; van 40 fallecidost
Internacionales

VIDEOS: Graban momento en que empezó mortal incendio en bar en Suiza; van 40 fallecidos

11:25 AM, Ene 01
Guatemala expresa condolencias a Suiza por trágico incendiot
Nacionales

Guatemala expresa condolencias a Suiza por trágico incendio

12:42 PM, Ene 01
¡Insólito! Gobierno de Gabón disuelve su selección de futbolt
Deportes

¡Insólito! Gobierno de Gabón disuelve su selección de futbol

10:40 AM, Ene 01

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialDonald TrumpMunicipalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos