VIDEO: Motorista pierde equilibrio y sufre caída en zona 6

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que un motorista sufrió un percance vehicular y terminó tendido en el suelo en pleno bulevar La Pedrera, en la zona 6.
El hecho ocurrió la tarde del pasado lunes 30 de diciembre de 2025, en el sector Proyectos 4-4, y dejó lesionado al conductor del vehículo de dos ruedas que sufrió la caída.
En el video se observa cómo el afectado avanza en medio de un grupo de al menos otros cuatro motoristas, no consigue medir correctamente la distancia entre su motocicleta y la que llevaba enfrente, por lo que colisiona su rueda delantera con la del otro vehículo, lo que ocasiona que pierda el equilibrio y caiga aparatosamente al pavimento. Mientras, los demás automotores continúan circulando sobre el bulevar La Pedrera a moderada velocidad.
Un automóvil que circulaba detrás de la moto accidentada logra detener su marcha para evitar arrollar al conductor.
Accidente en Anillo Periférico
Otro video difundido en redes sociales muestra también un accidente, este suscitado en el Anillo Periférico, ocasionado por maniobras imprudentes de dos motoristas cuando el tránsito en el lugar se encontraba prácticamente detenido.
El percance fue captado por un automovilista que grababa el panorama vehicular en el área.
En las imágenes se observa cómo varios motoristas aprovechan la lentitud del tránsito para rebasar entre carriles. Sin embargo, uno de ellos intenta incorporarse entre los vehículos sin la debida precaución, al mismo tiempo que otro motorista circula a exceso de velocidad sobre la vía. La maniobra termina en un violento impacto entre ambos, lo que provoca que los conductores salgan proyectados hacia la cinta asfáltica.