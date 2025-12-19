Robo de radio de vehículo en el mercado San Martín en zona 6

Un video captado por cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del mercado San Martín, en la zona 6 capitalina, se ha viralizado en redes sociales al mostrar la forma en que un delincuente roba el radio de un vehículo estacionado y luego se retira del lugar caminando con total tranquilidad.
Las imágenes muestran cómo el individuo se aproxima al automóvil, observa brevemente el entorno y, en cuestión de segundos, logra su objetivo. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de quienes han visto el video no es solo el robo, sino la manera en que ocurrió.
En la grabación se observa que el sujeto apenas coloca la mano sobre el vidrio de una de las ventanas y el cristal cede de inmediato, sin que se aprecien golpes contundentes ni el uso de fuerza excesiva. El vidrio se quiebra dejando un agujero lo suficientemente grande para que el delincuente introduzca la mano, quite el seguro de la puerta del copiloto, la abra y extraiga el radio del vehículo.
Tras cometer el robo, el individuo se aleja del lugar caminando, sin levantar sospechas entre los transeúntes del sector.
Una escena que genera interrogantes
La escena ha generado múltiples reacciones e interrogantes entre usuarios en redes sociales, quienes se preguntan cómo fue posible que el vidrio se rompiera con un simple contacto de la mano. Algunos sugieren que el sujeto pudo haber aplicado previamente algún tipo de químico en el cristal para debilitarlo, mientras que otros señalan una técnica conocida entre delincuentes.
De acuerdo con versiones que circulan en distintos sitios de internet, una de las prácticas más comunes consiste en utilizar fragmentos de porcelana, generalmente extraídos de bujías de vehículos. Este material, al entrar en contacto con el vidrio templado de los automóviles, provoca que el cristal estalle casi de inmediato, incluso con un toque leve, sin generar ruido excesivo ni llamar la atención.
Otras publicaciones señalan que el vidrio ya podría haber tenido microfisuras o daños previos, lo que facilitaría que cediera con mayor facilidad ante una presión mínima.
Las autoridades no han confirmado cuál fue el método utilizado en este caso; sin embargo, el video ya es analizado como parte de las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, recomiendan a los automovilistas no dejar objetos de valor a la vista, estacionar en lugares vigilados y reportar cualquier actividad sospechosa para prevenir este tipo de delitos.