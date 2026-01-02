 Accidente de bus en Baja Verapaz deja un muerto y varios heridos
Nacionales

Accidente de bus en Baja Verapaz deja un muerto y varios heridos

La víctima mortal es el ayudante de la unidad.

Compartir:
., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un accidente de tránsito se produjo este viernes, 2 de enero, en la ruta que conduce de la cumbre Santa Elena hacia Salamá, en jurisdicción de la aldea El Cacao, en el departamento de Baja Verapaz.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, en el referido punto quedó volcado un autobús de transporte extraurbano.  

Hans Lemus, vocero de la institución, informó que se una persona murió en el lugar. Se trata del ayudante de la unidad, quien hasta ahora no ha sido identificado.

Además, varias personas resultaron heridas en el marco de este incidente. Al menos cinco de ellas han sido trasladadas a centros asistenciales.

* Información en desarrollo.

En Portada

Encuentran sin vida a padre e hijo desaparecidos tras accidentet
Nacionales

Encuentran sin vida a padre e hijo desaparecidos tras accidente

01:00 PM, Ene 02
Al-Nassr de Cristiano Ronaldo inicia el 2026 con derrotat
Deportes

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo inicia el 2026 con derrota

01:54 PM, Ene 02
Accidente de bus en Baja Verapaz deja un muerto y varios heridost
Nacionales

Accidente de bus en Baja Verapaz deja un muerto y varios heridos

02:04 PM, Ene 02
VIDEO. La inusual formación de nubes observada antes del sismo en Méxicot
Viral

VIDEO. La inusual formación de nubes observada antes del sismo en México

12:44 PM, Ene 02

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialPNCMunicipalEstados Unidosredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos