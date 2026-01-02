Accidente de bus en Baja Verapaz deja un muerto y varios heridos

Un accidente de tránsito se produjo este viernes, 2 de enero, en la ruta que conduce de la cumbre Santa Elena hacia Salamá, en jurisdicción de la aldea El Cacao, en el departamento de Baja Verapaz.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, en el referido punto quedó volcado un autobús de transporte extraurbano.
Hans Lemus, vocero de la institución, informó que se una persona murió en el lugar. Se trata del ayudante de la unidad, quien hasta ahora no ha sido identificado.
Además, varias personas resultaron heridas en el marco de este incidente. Al menos cinco de ellas han sido trasladadas a centros asistenciales.
* Información en desarrollo.