Accidentes en carreteras hacia el Atlántico y Pacífico

Dos accidentes de tránsito en diferentes carreteras se registraron en horas de la mañana de este viernes 2 de enero. Como resultado, las autoridades confirmaron que varias personas resultaron heridas y también hubo múltiples daños materiales.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que, por causas no establecidas, un vehículo tipo picop volcó cuando transitaba por el kilómetro 46 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso.
Brigadas de la institución se hicieron presentes al lugar, donde se mantuvo un cierre momentáneo de la vía por maniobras de grúas que atendieron este incidente.
Mientras tanto, los cuerpos de socorro informaron que trasladaron varias unidades al lugar para atender a los afectados. En total, se contabilizaron siete personas lesionadas como consecuencia de este accidente, las cuales tuvieron que ser ingresadas a centros asistenciales.
Múltiple colisión
En otro hecho, Provial informó que los conductores de dos vehículos tipo sedan, un picop y una camioneta agrícola, se vieron involucrados en una colisión ocurrida en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), en el municipio de Amatitlán, Guatemala.
Marco López, vocero de la entidad, confirmó que este hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. Según explicó, el percance generó que quedara obstruido el carril izquierdo al sur.
Pérdida de vidas por accidentes
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación.
La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7