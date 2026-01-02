PNC reúne a niña con su familia en Puerto de San José

Un video captó el momento en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) entregan sana y salva a Zoé, una niña de 6 años que había desaparecido por más de dos horas en Puerto San José, Escuintla, generando alivio y aplausos entre los turistas presentes.
La menor se extravió alrededor de las 16:30 horas del jueves 1 de enero de 2026, mientras compartía con su familia en la playa. La intensa búsqueda inició de inmediato, hasta que la PNC la localizó cerca de las 19:00 horas gracias al apoyo de agentes del Departamento de Material Móvil, quienes realizaban labores de seguridad en el área.
En el video se observa el momento del reencuentro, cuando la pequeña vuelve a los brazos de sus papás en medio de lágrimas, abrazos y aplausos de los presentes. La escena reflejó el alivio de la familia y el agradecimiento hacia los agentes, quienes durante estas fechas refuerzan los patrullajes en zonas turísticas como parte del plan "Destinos Turísticos Seguros".
Las autoridades recordaron que miles de turistas nacionales y extranjeros visitan playas y centros recreativos durante las celebraciones de fin e inicio de año. Por ello, se mantienen operativos en áreas como Monterrico, Taxisco, Iztapa, Puerto San José, Panajachel y otros destinos, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y turística.
Debido a que este año el 31 de diciembre cayó miércoles, muchas familias aún disfrutan de un descanso prolongado que incluye el jueves 1 de enero, viernes 2 y el fin de semana, antes de retomar actividades el 5 de enero.
Recomendaciones a los padres
Las autoridades recomiendan:
- No perder de vista a los menores en playas y áreas concurridas.
- Establecer puntos de referencia por si alguien se pierde.
- Colocar pulseras o tarjetas con números de contacto.
- Reportar cualquier desaparición de inmediato.