Hallan a mujer fallecida en zona 21

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado en horas de la mañana de este viernes 2 de enero en la vía pública, específicamente frente a la manzana 99, sector 1, del asentamiento Nuevo Amanecer, zona 21 de la Ciudad de Guatemala.
La presencia de una persona en estado inconsciente y con lesiones visibles captó la atención de los vecinos, quienes al momento de iniciar su jornada diaria se percataron de esta situación y solicitaron el apoyo de los Bomberos Municipales.
La entidad envió unidades con técnicos en urgencias médicas. Al hacer la evaluación correspondiente de esta persona, se determinó que ya no contaba con signos vitales.
De acuerdo con la información proporcionada, la mujer presentaba señales de golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Además, permanecía cubierta con una sábana.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, solo se estableció que tiene aproximadamente 25 años de edad.