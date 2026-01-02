Guatemala incauta 9.8 toneladas de cocaína en 2025

Las fuerzas antinarcóticas de Guatemala incautaron 9,85 toneladas de cocaína durante 2025, lo que representa una disminución del 46 % respecto a las 18,2 toneladas decomisadas en 2024, según estadísticas oficiales divulgadas este viernes.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Gobernación, pese al descenso, la cifra de 2025 es superior a las 7,5 toneladas que se decomisaron en promedio durante los dos últimos años de la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Durante 2024, el primer año del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, los decomisos de cocaína habían experimentado un incremento del 261 % en comparación con el cierre de 2023.
Lucha contra el narcotráfico
Además de la cocaína, las autoridades guatemaltecas erradicaron el año pasado más de 4,08 millones de arbustos de hoja de coca, 2,60 millones de matas de marihuana y 4.582 de amapola.
Asimismo, en el transcurso de 2025, las fuerzas de seguridad localizaron y destruyeron siete pistas clandestinas que eran utilizadas por estructuras del narcotráfico para el transporte de estupefacientes.
Debido a su posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado como puente por carteles internacionales para el traslado de drogas desde Suramérica hacia Estados Unidos, el principal consumidor de estupefacientes en el mundo.
EE. UU. destaca "avances notables" antidrogas en colaboración con Guatemala
El Gobierno de los Estados Unidos expresó el pasado 15 de septiembre su felicitación al pueblo guatemalteco por el 204 aniversario de su Independencia, que se conmemoraba en ese momento. En ese contexto, también destacó los avances en la cooperación que se tiene con Guatemala para el abordaje de distintos temas, incluido el combate al narcotráfico.
El presidente Bernardo Arévalo dio a conocer en ese momento en conferencia de prensa que había recibido un mensaje de parte del mandatario estadounidense Donald Trump con motivo de las fiestas patrias.
Agregó que, en la referida comunicación, su homólogo también se manifestó impresionado por el trabajo realizado contra el narcotráfico y señaló "avances notables" que se han tenido en poco tiempo en temas como migración, seguridad y combate al crimen trasnacional.
El gobernante señaló que desde el gobierno de la república ha sido liderada una guerra contra la droga y carteles del narcotráfico que ha sido reconocida por el gobierno de los EE. UU.