Guatemala expresa condolencias a Suiza por trágico incendio

El Minex aseguró que el personal consular está listo para apoyar a cualquier ciudadano guatemalteco que pudo verse afectado por el incendio.

Policías inspeccionan la zona del incendio en un bar y salón tras una explosión en Crans-Montana, Suiza, el 1 de enero de 2026., EFE
Policías inspeccionan la zona del incendio en un bar y salón tras una explosión en Crans-Montana, Suiza, el 1 de enero de 2026. / FOTO: EFE

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, le expresó su solidaridad a Suiza debido a que se encuentra enfrentando una emergencia derivada de un incendio que ha cobrado la vida de decenas de personas y ha dejado más de un centenar de heridos.

"Guatemala transmite su profundo pesar al pueblo y gobierno de la Confederación Suiza por el terrible incendio en Crans-Montana", manifestó la Cancillería por medio de un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales.

De igual forma, expresó sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas, así como su solidaridad al pueblo suizo en este momento de dolor.

Pendientes de la situación de guatemaltecos

El Minex agregó que seguirá de cerca la situación y su personal consular está listo para apoyar a cualquier ciudadano guatemalteco que pudo verse afectado. Para ello, puso a disposición las siguientes vías de comunicación:

  • Teléfono de emergencia: +33 7 8607 3448
  • Correo electrónico de la Sección Consular: [email protected]

Cuarenta muertos y 115 heridos, la mayoría graves, tras incendio en Suiza

Las autoridades suizas han confirmado que cuarenta personas murieron en la madrugada de hoy en el incendio de un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.

La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.

Todos los medios están centrados ahora en salvar las vidas de los heridos más graves y en identificar los cadáveres.

VIDEOS: Graban momento en que empezó mortal incendio en bar en Suiza; van 40 fallecidos

La Policía del cantón de Valais confirmó la cifra de 40 personas fallecidas y precisó que otras 115 resultaron heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico.

A este respecto, la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que "es difícil saber cuánto tiempo llevará la identificación" de las víctimas mortales, pero aseguró que se ha puesto en marcha un dispositivo muy importante de especialistas en medicina legal que están haciendo todo lo posible para acelerar este trabajo.

Los esfuerzos están puestos en "dar una respuesta a las familias lo más rápido posible", recalcó.

La procuradora indicó que la pista principal de la tragedia consiste en "un fuego generalizado que provocó una explosión, aunque la causa inicial del fuego todavía no se ha podido determinar de manera oficial.

