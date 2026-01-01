 VIDEOS: Incendio en bar en Suiza deja muertos y heridos
Internacionales

VIDEOS: Graban momento en que empezó mortal incendio en bar en Suiza; van 40 fallecidos

La Policía del cantón de Valais confirmó la cifra de 40 personas fallecidas y precisó que otras 115 resultaron heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico.

Compartir:
Incendio en bar en Suiza deja muertos y heridos, EFE / Red social X
Incendio en bar en Suiza deja muertos y heridos / FOTO: EFE / Red social X

Tragedia en Suiza. Un incendio registrado en un bar de la localidad de Crans Montana dejó al menos 40 muertos y más de 100 personas heridas, la mayoría de gravedad, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais.

Las autoridades brindaron una conferencia de prensa en la que compartieron las primeras informaciones que han podido corroborarse en torno al incendio, ocurrido en el bar "Le Constellation", muy popular entre los jóvenes en esta localidad, que está entre las estaciones de esquí más apreciadas de Suiza.

La Policía del cantón de Valais confirmó la cifra de 40 personas fallecidas y precisó que otras 115 resultaron heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.

Foto embed
Incendio en bar en Suiza deja muertos y heridos - EFE

"A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido", dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.

"La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas", indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.

Descartan atentado

Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó a alrededor de las 01:30 horas (locales) de la madrugada del 1 de enero fue causada por el incendio.

En redes sociales circulan videos que muestran el momento exacto en el que inició el fuego.

Las autoridades han indicado igualmente que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.

"En vista de la magnitud de este drama se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans habrá que lamentar víctimas del extranjero", dijo Gisler a EFE.

Según residentes entrevistados por EFE, el bar "Le Constellation" se encontraba ubicado en una suerte de subsuelo y se accedía por una escalera, lo que puede haber hecho difícil que las víctimas escaparan.

Ante esta tragedia se movilizaron más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y 150 personas entre bomberos, rescatistas y otras profesiones vitales.

*Con información de EFE

En Portada

Asume nueva junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapánt
Nacionales

Asume nueva junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán

11:57 AM, Ene 01
VIDEOS: Graban momento en que empezó mortal incendio en bar en Suiza; van 40 fallecidost
Internacionales

VIDEOS: Graban momento en que empezó mortal incendio en bar en Suiza; van 40 fallecidos

11:25 AM, Ene 01
Guatemala expresa condolencias a Suiza por trágico incendiot
Nacionales

Guatemala expresa condolencias a Suiza por trágico incendio

12:42 PM, Ene 01
¡Insólito! Gobierno de Gabón disuelve su selección de futbolt
Deportes

¡Insólito! Gobierno de Gabón disuelve su selección de futbol

10:40 AM, Ene 01

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialDonald TrumpMunicipalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos