VIDEOS: Incendio en bar en Suiza deja muertos y heridos

Tragedia en Suiza. Un incendio registrado en un bar de la localidad de Crans Montana dejó al menos 40 muertos y más de 100 personas heridas, la mayoría de gravedad, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais.
Las autoridades brindaron una conferencia de prensa en la que compartieron las primeras informaciones que han podido corroborarse en torno al incendio, ocurrido en el bar "Le Constellation", muy popular entre los jóvenes en esta localidad, que está entre las estaciones de esquí más apreciadas de Suiza.
La Policía del cantón de Valais confirmó la cifra de 40 personas fallecidas y precisó que otras 115 resultaron heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.
"A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido", dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.
"La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas", indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.
Descartan atentado
Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó a alrededor de las 01:30 horas (locales) de la madrugada del 1 de enero fue causada por el incendio.
En redes sociales circulan videos que muestran el momento exacto en el que inició el fuego.
Las autoridades han indicado igualmente que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.
"En vista de la magnitud de este drama se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans habrá que lamentar víctimas del extranjero", dijo Gisler a EFE.
Según residentes entrevistados por EFE, el bar "Le Constellation" se encontraba ubicado en una suerte de subsuelo y se accedía por una escalera, lo que puede haber hecho difícil que las víctimas escaparan.
Ante esta tragedia se movilizaron más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y 150 personas entre bomberos, rescatistas y otras profesiones vitales.
*Con información de EFE