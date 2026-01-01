VIDEOS: Incendio en iglesia de Vondelkerk, en Ámsterdam

La histórica iglesia de Vondelkerk, en Ámsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era monumento nacional en Países Bajos, quedó destruida en plena Nochevieja debido a un voraz incendio que además provocó el desalojo de viviendas cercanas.
El incendio se desató en torno a la 01:00 horas (locales) en la torre de la iglesia de Vondelkerk, que dejó de servir como tal en 1977 y se convirtió en un centro multiusos, según informó la agencia de noticias neerlandesa NOS.
El fuego, que en horas de la mañana de este jueves 1 de enero aún no se daba por controlado por los servicios de emergencia, no ha afectado a la estructura del edificio, que se mantuvo en pie.
Aunque se desconocen las causas oficiales del incendio, algunos vecinos afirmaron que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia, donde se originó el fuego, aunque el departamento de bomberos no confirmó esta hipótesis.
Decenas de viviendas cercanas a la iglesia fueron desalojadas durante la madrugada y sus habitantes fueron instalados en un centro de yoga cercano, aunque los servicios de emergencia prevén que puedan volver a sus hogares a lo largo del día.
Segundo incendio
La histórica iglesia de Vondelkerk, obra de P.J.H. Cuypers, el arquitecto del Rijksmuseum y de la Estación Central de la capital del país, ya sufrió en su torre un gran incendio en 1904. La gran torre en el crucero fue destruida ese año y posteriormente reemplazada por un diseño de su hijo, Jos Cuypers.
Después de que la iglesia fuera clausurada en 1977, se vendió por un florín a un inversor que se desentendió de ella. El edificio se deterioró rápidamente y fue ocupado por okupas.
El Ayuntamiento de Ámsterdam adquirió la propiedad en 1996 y la gestiona hoy como espacio multifuncional para eventos culturales y alquiler de oficinas.
*Con información de EFE