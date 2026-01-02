Incendio consume bodegas comerciales en zona 11

Un incendio estructural de grandes proporciones se registra este viernes, 2 de enero, en un inmueble ubicado en la 13 calle y 5ª avenida de la zona 11, en la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro trabajan en el lugar para controlar la situación.
La emergencia se registra en unas bodegas del área comercial que se encuentra en las cercanías de la calzada Aguilar Batres. Las unidades de los Bomberos Voluntarios y Municipales se han hecho presentes a este sector para trabajar de manera coordinada y dar respuesta al incidente.
Los equipos se encuentran atacando el fuego desde distintos puntos con el objetivo de evitar que se propague hacia comercios aledaños.
De forma preliminar se conoció que este hecho no ha dejado personas heridas o quemadas, únicamente se reportan daños materiales.
Cierre vial en el área
Amílcar Montejo, director de Comunicación Social de Emetra, explicó que en seguimiento de la atención de este incendio se han implementado desvíos vehiculares mínimos en los alrededores, específicamente sobre la 13 calle y 5ª avenida.
Sin embargo, explicó que si el fuego avanza se tendrán que hacer cierres mucho más extensos, por ejemplo, en el acceso al paso a desnivel de la 13 calle, bajo la calzada Aguilar Batres, en la zona 11.
"Manténgase atento y alerta con la finalidad de colaborar con las autoridades que dan respuesta a la emergencia", dijo el funcionario municipal.