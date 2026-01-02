Policía abatió a hombre armado en Villa Nueva

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo este viernes, 2 de enero, en seguimiento de reportes por disparos al aire en la zona 8 del municipio de Mixco, Guatemala. En medio de estas acciones surgió un enfrentamiento que terminó con uno de los sospechosos abatido.
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la Comisaría 16 fueron alertados vía radio acerca de un grupo de individuos que estaba accionando armas de fuego en el área de la 2ª calle del bulevar Pinares de San Cristóbal, poniendo en riesgo a los ciudadanos.
En ese sentido, el personal policial se movilizó de inmediato al referido punto, donde realizó un rastreo que permitió determinar que se trataba de cuatro hombres que se conducían en un automóvil particular y estaban haciendo disparos al aire, sin causa justificada, utilizando una carabina.
Sospechoso es abatido al intentar escapar
Al observar la presencia de las autoridades, los sospechosos intentaron escapar. Entonces, se inició una persecución y surgió también un enfrentamiento armado que concluyó en la 3ª avenida y 6ª calle de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva.
"En ese lugar ocurrió el enfrentamiento en el que falleció un hombre de 26 años. Mientras tanto, los demás integrantes de este grupo se dieron a la fuga", detalló un portavoz policial.
Agregó que dentro del vehículo fue encontrada la licencia conducir del individuo que fue abatido, así como varios casquillos. A un costado del cuerpo se localizó una carabina marca Silver Shadow, calibre .223 con una tolva.
Las autoridades continúan llevando a cabo el proceso de investigación para determinar quiénes son las otras personas que estarían implicadas en los hechos y deducir responsabilidades.
Los disparos al aire representan una práctica peligrosa e irresponsable que pone en riesgo la vida de la población, ya que los proyectiles pueden descender de forma impredecible y causar lesiones graves o la muerte. Por ello, se hacen verificaciones a nivel nacional con el fin de contrarrestar esta práctica.