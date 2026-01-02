 Policía abatió a hombre armado en Villa Nueva
Nacionales

Policía abatió a hombre armado en Villa Nueva

Momento antes, el sospechoso efectuaba disparos sin justificación junto con otros individuos.

Compartir:
Los cuatro sospechosos intentaron escapar a bordo de un vehículo, pero los agentes les dieron persecución., PNC
Los cuatro sospechosos intentaron escapar a bordo de un vehículo, pero los agentes les dieron persecución. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo este viernes, 2 de enero, en seguimiento de reportes por disparos al aire en la zona 8 del municipio de Mixco, Guatemala. En medio de estas acciones surgió un enfrentamiento que terminó con uno de los sospechosos abatido.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la Comisaría 16 fueron alertados vía radio acerca de un grupo de individuos que estaba accionando armas de fuego en el área de la 2ª calle del bulevar Pinares de San Cristóbal, poniendo en riesgo a los ciudadanos.

En ese sentido, el personal policial se movilizó de inmediato al referido punto, donde realizó un rastreo que permitió determinar que se trataba de cuatro hombres que se conducían en un automóvil particular y estaban haciendo disparos al aire, sin causa justificada, utilizando una carabina.

Sospechoso es abatido al intentar escapar

Al observar la presencia de las autoridades, los sospechosos intentaron escapar. Entonces, se inició una persecución y surgió también un enfrentamiento armado que concluyó en la 3ª avenida y 6ª calle de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva.

"En ese lugar ocurrió el enfrentamiento en el que falleció un hombre de 26 años. Mientras tanto, los demás integrantes de este grupo se dieron a la fuga", detalló un portavoz policial.

Agregó que dentro del vehículo fue encontrada la licencia conducir del individuo que fue abatido, así como varios casquillos. A un costado del cuerpo se localizó una carabina marca Silver Shadow, calibre .223 con una tolva.

Las autoridades continúan llevando a cabo el proceso de investigación para determinar quiénes son las otras personas que estarían implicadas en los hechos y deducir responsabilidades.

Los disparos al aire representan una práctica peligrosa e irresponsable que pone en riesgo la vida de la población, ya que los proyectiles pueden descender de forma impredecible y causar lesiones graves o la muerte. Por ello, se hacen verificaciones a nivel nacional con el fin de contrarrestar esta práctica.

En Portada

Piloto y ayudante de bus mueren tras accidente en Baja Verapazt
Nacionales

Piloto y ayudante de bus mueren tras accidente en Baja Verapaz

02:04 PM, Ene 02
Guatemala recibirá el trofeo de la Copa del Mundot
Deportes

Guatemala recibirá el trofeo de la Copa del Mundo

04:10 PM, Ene 02
Acción legal contra Decreto 7-2025 señala posible mala calidad del gastot
Nacionales

Acción legal contra Decreto 7-2025 señala posible mala calidad del gasto

04:40 PM, Ene 02
Las películas más esperadas para el 2026t
Farándula

Las películas más esperadas para el 2026

07:47 AM, Ene 02

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialMunicipalEstados UnidosPNCredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos