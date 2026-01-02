Bomberos rescatan a turista en el volcán Acatenango

Un turista fue atendido y rescatado por elementos de los Bomberos Municipales Departamentales después de que presentara problemas de salud mientras se encontraba en una zona del volcán Acatenango, que está ubicado entre los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez.
La alerta con respecto a este caso surgió en horas de la noche del pasado jueves, 1 de enero, pues se notificó a la institución sobre una persona que buscaba apoyo porque presentaba ciertos malestares que complicaban que pudiera continuar con el recorrido que realizaba.
En ese contexto, los elementos de las estaciones de San Miguel Dueñas, subestación El Rosario y Ciudad Vieja ascendieron al coloso para iniciar con la búsqueda del turista.
"Se logra realizar el contacto con el paciente y de inmediato fue atendido por el personal de Bomberos Municipales Departamentales. Posteriormente fue evacuado a una zona segura y trasladado a un centro asistencial para que recibiera la atención médica necesaria", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la entidad de socorro.
Tragedia en volcán Acatenango
En enero de 2017, una excursión que realizaba un grupo de personas en el volcán Acatenango terminó en tragedia, pues se perdieron en la zona y la mayoría perdió la vida.
De acuerdo con información de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el personal de diferentes instituciones llevó a cabo una serie de acciones en el coloso luego del reporte de personas desaparecidas.
Tras horas de llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate, los cuerpos de socorro reportaron seis personas fallecidas y dos heridas, así como la atención de una persona en el área donde se implementó el Puesto de Comando.
Las autoridades han reiterado el llamado a los turistas nacionales y extranjeros para que tomen las medidas de precaución necesarias al escalar volcanes en el país, principalmente en cuanto a protegerse con vestuario adecuado durante la temporada de descenso de temperaturas y contar con un guía para evitar extraviarse.