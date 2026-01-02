Semana Santa 2026: Estas son las actividades y fechas clave

El asueto de Semana Santa es uno de los más esperados por los guatemaltecos, debido a que muchos gustan de participar en actividades religiosas como procesiones y retiros espirituales, mientras que otros prefieren salir de paseo, aprovechando el descanso más largo del año. Para 2026 la Semana Santa arranca oficialmente el 29 de marzo y finaliza el 5 de abril, fechas en las que usualmente los estudiantes suelen descansar.
Entre las actividades más populares de la Semana Mayor están las procesiones, que en 2026 empezarán desde el 22 de febrero, porque se celebrará el primer domingo de Cuaresma. También se debe tomar en cuenta que la penitencia católica arranca el Miércoles de Ceniza, que será el 18 del mismo mes.
En cuanto a las actividades religiosas, la hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro instó a los guatemaltecos católicos para que participen de la primera velación en el primer domingo de Cuaresma. En ese sentido, los organizadores recordaron a los participantes que conserven su comprobante de pago para la entrega de turnos.
No obstante, indicaron que la fecha para pagar las participaciones venció el pasado 31 de octubre. Para la fecha de este cortejo procesional se espera que los devotos se vuelquen a las calles para elaborar alfombras y ver el anda procesional en el Centro Histórico.
Se espera un incremento de viajes en Semana Santa 2026
Viajar a los departamentos del país es otra actividad muy popular durante la celebración de la Semana Santa y para 2026 se espera que las autoridades tomen acciones para prevenir accidentes de tránsito e incidentes de violencia. Una de las carreteras que ve mayor demanda para esta fecha es la ruta al Pacífico, por ser la conexión directa a las playas del sur del país.
Sin embargo, la ruta al Atlántico también reporta alta afluencia vehicular con dirección a Puerto Barrios, Izabal, como destino turístico. Cabe resaltar que el resto de carreteras también es muy utilizada, especialmente por guatemaltecos trabajadores que aprovechan la fecha para pasar tiempo con su familia en los departamentos.
Conciertos musicales para el verano 2026
Para el verano 2026 también se espera que los jóvenes guatemaltecos asistan a los diferentes conciertos que se celebrarán en diversos puntos del país, aunque uno de los más populares es el Gallo Evolution. Esta actividad se celebra como una tradición en el Puerto San José, Escuintla y suele atraer a varios artistas de talla internacional en los géneros latinos, reguetón y pop, entre otros.
Otras marcas, como bebidas de refrescos, también realizan conciertos en vivo en parques y atracciones turísticas, por lo que los guatemaltecos mantendrán la expectativa para conocer a quienes subirán a los escenarios de 2026.