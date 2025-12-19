 Hombre viral por llevarle pastel a su exesposa tras divorcio
Hombre se vuelve viral por llevarle un pastel a su exesposa para celebrar cinco años de divorcio

En el video que se volvió viral, se observa al hombre llegar con un pastel mientras explica que no se trata de un reclamo, sino de una celebración por el tiempo que llevan separados.

Las redes sociales volvieron a demostrar su capacidad de amplificar historias cotidianas hasta convertirlas en fenómenos virales. En esta ocasión, un hombre llamó la atención de miles de usuarios en Instagram tras aparecer en un video llevando un pastel a la casa de su exesposa para celebrar cinco años de divorcio, un gesto que generó sorpresa, debate y reacciones encontradas.

La historia fue compartida por Erandi Carolina, creadora de contenido conocida por publicar recetas y momentos de su vida diaria. Sin embargo, esta vez no fue la cocina el centro de atención, sino la relación que mantiene con su expareja, padre de sus hijos. Aunque se divorciaron años atrás, ambos conservaron una cercanía poco común que despertó la curiosidad de los internautas.

En el video que se volvió viral, se observa al hombre llegar con un pastel mientras explica que no se trata de un reclamo, sino de una celebración por el tiempo que llevan separados. La escena provocó una avalancha de comentarios: algunos usuarios calificaron el gesto como extraño o incómodo, mientras otros lo interpretaron como una muestra de madurez, respeto y buena convivencia tras una separación.

Erandi Carolina explicó que, pese al divorcio, su exesposo volvió al año siguiente para compartir el almuerzo con ella de manera regular, convirtiendo esos encuentros en una tradición que se mantuvo durante años. En otros clips, incluso se le ve llegar con café para pasar un rato juntos, reforzando la idea de una relación basada en la convivencia y el apoyo mutuo.

Se volvieron a casar 

Lo que muchos desconocían es que el video del pastel corresponde a un momento de 2024. Meses después, la historia dio un giro inesperado cuando la influencer reveló que, tras años de cercanía y reflexión, decidieron volver a casarse, compartiendo imágenes de la boda en redes sociales.

El caso continúa generando conversación y demuestra cómo las dinámicas de pareja, incluso después del divorcio, pueden romper esquemas y convertirse en temas de debate en el entorno digital.

