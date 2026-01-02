Qué trámites debes poner al día en Guatemala

Con el arranque de cada año, miles de guatemaltecos retoman actividades laborales, académicas y personales que exigen tener en regla una serie de documentos básicos. Desde la búsqueda de empleo hasta la inscripción escolar, el primer trimestre suele convertirse en una etapa clave para actualizar papelería indispensable ante instituciones públicas y privadas.
Uno de los trámites más solicitados es el boleto de ornato, cuyo plazo de pago vence a finales de marzo. Aunque su uso oficial ha disminuido, continúa siendo requerido en procesos de contratación. Este documento puede cancelarse de forma presencial en las municipalidades o mediante plataformas digitales habilitadas por algunas comunas, utilizando tarjeta de crédito o débito.
Antecedentes penales y policiacos
Otro requisito frecuente para aplicar a un trabajo son los antecedentes penales y policiacos. Ambos documentos pueden gestionarse en línea o de manera presencial. El trámite digital permite obtenerlos en pocas horas, previo pago bancario, lo que agiliza los procesos para quienes necesitan presentarlos con urgencia.
Otros documentos importantes
En el ámbito educativo, el certificado de nacimiento emitido por el RENAP sigue siendo solicitado al inicio del ciclo escolar. Este documento puede obtenerse tanto en oficinas físicas como a través de servicios electrónicos, con costos diferenciados según la modalidad elegida.
Además, el inicio de año implica ponerse al día con impuestos y registros administrativos, como la actualización del RTU, el pago del impuesto de circulación de vehículos, el IVA o el ISR, según corresponda a cada contribuyente. Muchos de estos procesos ya se realizan en línea, lo que reduce tiempos y filas.
Para quienes planean viajar o movilizarse dentro del país, también es importante verificar la vigencia del DPI, pasaporte, licencia de conducir y tarjeta de circulación. En varios casos, las instituciones permiten programar citas previas para facilitar la atención.
Tener claridad sobre estos trámites y realizarlos con anticipación ayuda a evitar contratiempos y sanciones, además de permitir un inicio de año más ordenado y productivo.