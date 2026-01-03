Un accidente de tránsito se registró en horas de la noche de este sábado, 3 de enero, en el kilómetro 38 de la ruta que conduce desde San Lucas Sacatepéquez hacia el municipio de Antigua Guatemala, específicamente en la bajada de Las Cañas. Varias personas resultaron lesionadas.
Microbús impacta contra árbol en bajada de Las Cañas; bomberos realizan rescate
Los bomberos trabajan con equipo de extracción para rescatar a los pasajeros atrapados en la estructura del vehículo.
- por Nancy Alvarez
- 21:33, Ene 03 2026
-
