 Microbús impacta contra árbol en bajada de Las Cañas; bomberos realizan rescate
Nacionales

Microbús impacta contra árbol en bajada de Las Cañas; bomberos realizan rescate

Los bomberos trabajan con equipo de extracción para rescatar a los pasajeros atrapados en la estructura del vehículo.

Los bomberos utilizan equipo de extracción vehicular para liberar a personas atrapadas tras el accidente en la bajada de Las Cañas., Bomberos Municipales Departamentales
Los bomberos utilizan equipo de extracción vehicular para liberar a personas atrapadas tras el accidente en la bajada de Las Cañas. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un accidente de tránsito se registró en horas de la noche de este sábado, 3 de enero, en el kilómetro 38 de la ruta que conduce desde San Lucas Sacatepéquez hacia el municipio de Antigua Guatemala, específicamente en la bajada de Las Cañas. Varias personas resultaron lesionadas.

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpEE.UU.Seguridad vialMunicipal
