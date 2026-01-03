 Motorista fallece en accidente en calzada Roosevelt
Nacionales

Motorista fallece en accidente en calzada Roosevelt

Se mantiene un cierre parcial en el área debido a esta emergencia.

., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un hombre que se conducía en motocicleta murió en el marco de un accidente de tránsito que se registró este sábado 3 de enero cuando transitaba por el kilómetro 14, sobre la calzada Roosevelt, en la zona 2 del municipio de Mixco, Guatemala. En el área se mantienen desvíos debido a esta emergencia.

Los Bomberos Voluntarios se hicieron presentes al lugar tras ser notificados con respecto a un percance vial que había ocurrido para atender a posibles personas afectadas.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron sobre la cinta asfáltica al motorista, quien permanecía en estado inconsciente y tenía múltiples lesiones y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.

"Al realizarle la evaluación correspondiente se determinó que ya no contaba con signos vitales como consecuencia de politraumatismo general, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes sobre el caso", dijo Leandro Amado, vocero de la institución de socorro.

Asimismo, informó que no fue posible identificar al conductor fallecido. Solo se observó que vestía pantalón de lona azul, botas industriales negras, camisa de vestir multicolor y chumpa de lona. También se estableció que tenía aproximadamente 40 años de edad.

A pocos metros de donde se localizó a la víctima permanecía sobre la carretera la motocicleta negra con rojo y blanco en la que se conducía.

Cierre parcial en el área del accidente

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que se mantiene un cierre parcial y desvíos en el área del accidente, por lo que hicieron un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias.

El cuerpo de la víctima permanece sobre el carril izquierdo, frente a la colonia El Tesoro, zona 2 de Mixco, en el tramo con dirección a la capital.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que la vía alterna más cercana es el bulevar principal de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

