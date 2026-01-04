Registro de títulos universitarios en línea en Contraloría

La Contraloría General de Cuentas (CGC) anunció recientemente que el trámite para el registro de los títulos universitarios ya puede realizarse en línea. Esa modalidad virtual se suma a la presencial que ya se manejaba para cumplir con este requisito que deben atender los profesionales de las distintas ramas académicas.
Inicialmente, el acuerdo número A-081-2023 permitió viabilizar la creación del Sistema de Registro de Títulos en Línea. Este empezó a funcionar a partir de 2024; sin embargo, solo estaba disponible para el nivel medio.
En ese contexto, los nuevos profesionales graduados de las diferentes universidades del país continuaban solo contando con la modalidad presencial para llevar a cabo el trámite de registro de sus diplomas de niveles técnico, licenciaturas, maestrías, postgrados y doctorados.
Habilitan servicio para títulos universitarios
A inicios de diciembre de 2025, la Contraloría dio un paso crucial en beneficio de los universitarios, pues a partir de entonces quedó habilitado el servicio de registro de títulos universitarios en línea. También se aclaró que, actualmente, solo los egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) pueden acceder a esta opción.
En cuanto a la posibilidad de que se permita el registro de títulos emitidos por universidades privadas, la entidad aclaró que "conforme se realicen los convenios correspondientes con las (diferentes casas de estudios) se estará habilitando".
Es decir que, por ahora, los graduados de otras universidades deben seguir acudiendo a la sede del ente fiscalizador ubicada en la 5ª avenida 9-95, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, o a las delegaciones departamentales.
Aspectos a tomar en cuenta
La CGC señaló que, previo al registro del título universitario, se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Es necesario que los títulos o diplomas de los grados anteriores, ya se encuentren registrados. En caso contrario, no se podrá continuar con el proceso.
- Conocer el número del título.
- Previo al registro, se debe haber realizado el pago en la SAT (Impuesto SAT-7190).
- Se puede realizar el registro con DPI o Pasaporte como documento de identificación. Pero, si se hace con la segunda opción, se debe hacer un pre registro antes en la sede de la zona 1.
Pasos para el trámite:
- Ingresar al sitio web www.contraloria.gob.gt
- Seleccionar el botón "portal web".
- Hacer clic en el botón "registro de títulos".
- Completar la información necesaria y dar clic en el botón "siguiente".
- Se debe esperar a recibir un correo electrónico con un código de confirmación, que después debe ser ingresado en el portal para seguir el trámite.
- Ingresar datos del título.
- Tras completar los campos, se activará el botón "generar orden de pago". El documento que se emite tiene vigencia de cinco días.
- Realizar el pago, que puede hacerse desde la página de la CGC con tarjeta de débito o crédito o desde la banca virtual o agencias de Banrural.
Es importante tomar en cuenta que el valor del registro de título varía, según el grado académico: pregrado, técnicos universitarios - Q100; licenciatura - Q200; maestría, especialidades - Q300; y doctorado - Q400.
- Se recibirá un correo electrónico confirmando que se cumplió el registro y en este se incluye un enlace para imprimir el sticker que deberá ser impreso y pegado en el reverso del título.