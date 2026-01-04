 Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacífica
Nacionales

Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacífica

"Guatemala manifiesta su apoyo al pueblo venezolano para reconstruir su institucionalidad democrática", señaló el mandatario Bernardo Arévalo.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 17 de diciembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Gobierno de Guatemala emitió un nuevo pronunciamiento este domingo, 4 de enero, con respecto a la situación que se registra en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo a cargo de los Estados Unidos de América.

El Ejecutivo enfatizó que el país ha sido consistente en cuanto al rechazo al régimen autoritario de Maduro y la violencia desatada contra la oposición pacífica durante el proceso electoral "espurio" celebrado el 28 de julio de 2024, en el que consideró que no se respetó la voluntad del pueblo venezolano. Añadió que fue justamente por ello que no se reconoció el resultado electoral ni al jefe de Estado como tal.

En tanto, ante el actual escenario que se vive en esa región, el Ejecutivo consideró que el pueblo venezolano tiene ahora la oportunidad de reconstruir su institucionalidad democrática. Añadió que la comunidad internacional tiene el compromiso de apoyar sus esfuerzos, en el marzo del derecho y las buenas prácticas internacionales y de la legislación constitucional venezolana.

"Guatemala está lista para apoyar estos esfuerzos y contribuir a una transición inclusiva y pacífica que permita a la brevedad restablecer la legitimidad democrática de su república, con autoridades legítimas, a quienes les corresponde tomar de manera soberana las decisiones sobre las decisiones sobre el futuro de esa nación", se lee en el comunicado.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo, quien ayer reiteró el llamado a que cesaran las acciones militares unilaterales en Venezuela y resaltó la importancia de la paz, mencionó:

"Guatemala manifiesta su apoyo al pueblo venezolano para reconstruir su institucionalidad democrática".

Emisoras  Escúchanos