Controlan incendio en edificio de la zona 10

Los cuerpos de socorro atendieron este domingo, 4 de enero, una emergencia generada por un incendio ocurrido en un edificio ubicado en la 2ª calle y 6ª avenida, zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
Según la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a la presencia de llamas en el área del cuarto nivel del inmueble, por lo que de inmediato se movilizaron unidades contra incendios a este punto.
Hans Lemus, vocero de la institución, explicó que los técnicos en urgencias médicas verificaron lo que ocurría y determinaron que se trataba de un equipo de aire acondicionado portátil eléctrico que prendió en llamas.
"Se logró llegar a tiempo y el trabajador del lugar lo apagó con un extintor. Se le apoyó a sacar el equipo y luego se procedió a realizar ventilación positiva para liberar de humo los ambientes", agregó.
Asimismo, confirmó que se evitó la propagación de las llamas en todo el lugar.
Piden precaución por incendios
Cuerpos de socorro han dado a conocer que en esta temporada de celebración de fiestas navideñas y de fin de año generalmente se presentan incendios en distintos puntos del país.
En esta ocasión, se ha repetido el escenario de años anteriores, pues son múltiples las emergencias que se han presentado relacionadas con fuego que consume inmuebles y áreas forestales.
En ese sentido, reiteraron las recomendaciones para reducir la posibilidad de que ocurran incendios:
- Evitar conectar todas las luces de árboles y nacimientos navideños en una misma fuente, pues existe el riesgo de sobrecarga eléctrica o cortocircuito.
- Estar pendientes de las velas que se dejan en altares o nacimientos, ya que pueden caerse o deshacerse y generar focos de incendio.
- Manipular con precaución el fuego que se utiliza para cocinar en los hogares, ya que se acostumbra hacer grandes cantidades de alimentos y si no se tiene la atención adecuada puede existir riesgo de incendio.
- No dejar cargadores de celulares conectados si no están siendo utilizados, pues también pueden ser focos de fuego.
- Tener precaución al utilizar juegos pirotécnicos y supervisar en todo momento a los menores de edad que tengan acceso a este tipo de productos.