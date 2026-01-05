VIDEO. Imágenes revelan tiroteo en la ruta al Pacífico

Un hombre murió como resultado de un ataque armado ocurrido este lunes, 5 de enero, en el kilómetro 32.5 de la carretera que conduce hacia el Pacífico, en jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios trasladaron unidades de emergencia a este sector después de que se les notificara por parte de los transeúntes sobre una balacera que había ocurrido poco después del mediodía.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron dentro de un carro tipo camioneta a un hombre que presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlo, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.
"Esta persona no ha sido identificada. Tiene aproximadamente 25 años de edad. La escena fue entregada a la Policía Nacional Civil para el procedimiento correspondiente", dijo Hans Lemus, vocero de la institución de socorro.
Crimen captado en video
En las redes sociales circulan grabaciones del momento exacto en el que ocurrió el crimen contra esta persona en la ruta al Pacífico. En el video se puede observar a un individuo realizando múltiples disparos contra el vehículo donde fue encontrada la víctima.
El sospechoso se encuentra a pie y activa su arma de fuego frente a los conductores de varios vehículos que se encuentran en el lugar y se vieron obligados a detener la marcha ante este incidente de violencia.
Tras cometer la agresión, el individuo sube a una camioneta, aparentemente conducida por alguno de sus cómplices, que se encuentra adelante de donde está el carro de la víctima. Después, huye del lugar.