Piloto de picop atropella a peatones Quiché

En redes sociales circulan varios videos captados por cámaras de seguridad que evidencian un grave incidente ocurrido en la zona 3 de Santa Cruz del Quiché, donde el piloto de un picop atropelló a dos personas y causó múltiples daños materiales mientras conducía a exceso de velocidad y, presuntamente, en estado de ebriedad.
En una de las grabaciones se observa que el vehículo circula con una motocicleta incrustada en la parte frontal, señal clara de los percances previos durante su recorrido.
Otro video muestra el momento exacto en que el picop arrolla a dos peatones, tras lo cual el conductor intenta darse a la fuga. Segundos después, el vehículo termina impactando contra una vivienda ubicada en la 9ª avenida de la zona 3.
Testigos relatan que, antes de ese choque final, el picop colisionó contra varios vehículos estacionados, generando pánico entre vecinos y transeúntes ante la magnitud del hecho.
Capturan a piloto de picop
Bomberos Voluntarios llegaron rápidamente al lugar para brindar atención prehospitalaria a los heridos y asegurar la escena. Paralelamente, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron las diligencias correspondientes. El responsable fue detenido en el lugar.
Se trata de Diego Morales, a quien vecinos de la zona lo señalan de mantener vínculos con un exalcalde de Santa Cruz del Quiché, quien busca nuevamente competir por la alcaldía municipal, y que el detenido formaría parte de su equipo político. Por ello, la población exige que el caso no quede en la impunidad y que las autoridades no otorguen privilegios por razones políticas.
Hasta ahora, las autoridades no han emitido un informe oficial detallado sobre los hechos. Se espera que las investigaciones determinen con claridad las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes.
La ciudadanía de Santa Cruz del Quiché demanda transparencia y justicia, recordando que nadie debe estar por encima de la ley, especialmente quienes tienen aspiraciones de dirigir el municipio.