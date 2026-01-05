Conductor de taxi muere en ataque armado en zona 11

El conductor de un taxi murió como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la madrugada de este lunes, 5 de enero, en la avenida Petapa y 5ª calle, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
Cuando los vecinos se preparaban para iniciar una nueva jornada de labores, de repente el silencio que marca las primeras del día fue interrumpido por una serie de disparos. Al observar que había una persona afectada, los habitantes y transeúntes solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro.
Los Bomberos Voluntarios trasladaron unidades de emergencia al lugar, donde localizaron a un hombre en estado inconsciente. Al evaluarlo, constataron que tenía heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
"El piloto estaba en el interior del taxi. Presentaba más de cuatro impactos de bala en su cuerpo y que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", dijo Hans Lemus, vocero de la institución.
Familiares identifican a taxista
Los familiares del conductor del vehículo de alquiler se hicieron presentes al lugar donde ocurrió el hecho y lo identificaron como Samuel Pineda, de 49 años de edad.
La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se hicieron presentes a este sector para realizar las diligencias correspondientes, procesar la escena y coordinar el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Homicidios en Guatemala aumentaron el 9.4 %, según informe
Los homicidios en Guatemala aumentaron el 9,4 % en los primeros diez meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un informe divulgado en noviembre pasado por una organización no gubernamental.
Un estudio sobre la seguridad en el país centroamericano, presentado -en rueda de prensa- por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), detalla que entre enero y octubre de este año se perpetraron 2.630 homicidios.
La cifra, según explicó el investigador de la institución Bismark Pineda, supone un incremento de 227 casos respecto a las 2.403 muertes violentas reportadas en el mismo lapso de 2024.
Solo durante octubre se reportaron 233 homicidios en Guatemala, entre ellos 39 mujeres y doce menores de edad, detalló el experto.
Pineda resaltó que "preocupa" el aumento de la violencia contra la mujer, ya que la cifra de víctimas femeninas se duplicó en el último mes, al pasar de diecinueve casos en septiembre a 39 en octubre.
No obstante, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes descendió levemente en el último bimestre, al pasar de 17,7 en agosto a 17,1 en octubre, matizó el investigador.