 Conductor de taxi muere en ataque armado en zona 11
Nacionales

Conductor de taxi muere en ataque armado en zona 11

La víctima es un hombre de 49 años.

Compartir:
El cuerpo del conductor fue localizado dentro del taxi., Bomberos Voluntarios
El cuerpo del conductor fue localizado dentro del taxi. / FOTO: Bomberos Voluntarios

El conductor de un taxi murió como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la madrugada de este lunes, 5 de enero, en la avenida Petapa y 5ª calle, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Cuando los vecinos se preparaban para iniciar una nueva jornada de labores, de repente el silencio que marca las primeras del día fue interrumpido por una serie de disparos. Al observar que había una persona afectada, los habitantes y transeúntes solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Voluntarios trasladaron unidades de emergencia al lugar, donde localizaron a un hombre en estado inconsciente. Al evaluarlo, constataron que tenía heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

"El piloto estaba en el interior del taxi. Presentaba más de cuatro impactos de bala en su cuerpo y que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes", dijo Hans Lemus, vocero de la institución.

Familiares identifican a taxista

Los familiares del conductor del vehículo de alquiler se hicieron presentes al lugar donde ocurrió el hecho y lo identificaron como Samuel Pineda, de 49 años de edad.

La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se hicieron presentes a este sector para realizar las diligencias correspondientes, procesar la escena y coordinar el traslado del cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Homicidios en Guatemala aumentaron el 9.4 %, según informe

Los homicidios en Guatemala aumentaron el 9,4 % en los primeros diez meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un informe divulgado en noviembre pasado por una organización no gubernamental.

Un estudio sobre la seguridad en el país centroamericano, presentado -en rueda de prensa- por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), detalla que entre enero y octubre de este año se perpetraron 2.630 homicidios.

La cifra, según explicó el investigador de la institución Bismark Pineda, supone un incremento de 227 casos respecto a las 2.403 muertes violentas reportadas en el mismo lapso de 2024.

Solo durante octubre se reportaron 233 homicidios en Guatemala, entre ellos 39 mujeres y doce menores de edad, detalló el experto.

Pineda resaltó que "preocupa" el aumento de la violencia contra la mujer, ya que la cifra de víctimas femeninas se duplicó en el último mes, al pasar de diecinueve casos en septiembre a 39 en octubre.

No obstante, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes descendió levemente en el último bimestre, al pasar de 17,7 en agosto a 17,1 en octubre, matizó el investigador.

En Portada

Elecciones CANG-TSE: Abren centros de votaciónt
Nacionales

Elecciones CANG-TSE: Abren centros de votación

08:29 AM, Ene 05
Figueroa: Esta camiseta se tiene que respetart
Deportes

Figueroa: "Esta camiseta se tiene que respetar"

08:19 AM, Ene 05
Incendio consume locales en mercado La Terminalt
Nacionales

Incendio consume locales en mercado La Terminal

07:10 AM, Ene 05
Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Maduro es trasladado a tribunal de Nueva York para audiencia t
Internacionales

Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Maduro es trasladado a tribunal de Nueva York para audiencia

08:02 AM, Ene 05

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFútbolEE.UU.Liga NacionalFutbol GuatemaltecoDonald TrumpSeguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos