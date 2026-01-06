 MARN autoriza proyecto AeroMetro con plan de reforestación
Nacionales

MARN explica plan de reforestación tras la tala de 721 árboles por AeroMetro

El Ministerio de Ambiente avaló el proyecto tras un compromiso de un plan de compensación de 2 mil 500 nuevos árboles.

Aerometro,
Aerometro / FOTO:

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este martes, 6 de enero, que ya se otorgó la licencia ambiental al proyecto AeroMetro, impulsado por la Municipalidad de Guatemala. Asimismo, explicó cuáles son las condiciones que se deberán atender de parte de las entidades involucradas para la protección de la naturaleza.

Por medio de un comunicado, la institución indicó que desde agosto de 2025 se autorizó este proyecto luego de que se subsanaran observaciones técnicas relacionadas con la delimitación del área de influencia, la remoción de árboles y el tratamiento de aguas residuales.

La cartera enfatizó que el arbolado cumple importantes e irremplazables funciones ambientales, sociales y paisajísticas, por lo que se planteó la necesidad de buscar respuestas ante el hecho de que para el desarrollo de esta obra sería necesario remover 721 árboles.

En ese sentido, tras hacer las verificaciones y análisis respectivas, se determinó que la empresa Cablevía de Guatemala S. A. deberá ejecutar un plan de compensación con un mínimo de 2 mil 500 nuevos árboles. Este punto quedó definido en la licencia ambiental extendida.

El proyecto de reforestación que se definió ante el retiro del arbolado es el siguiente:

  • Fase 1: 725 árboles (510 en el vertedero de zona 3 y 215 a lo largo de los tramos laterales del proyecto).
  • Fase II: 932 árboles en los tramos laterales y camellón central.
  • Fase III: 912 árboles a lo largo del camellón central del proyecto.
Iniciarán trabajos para la implementación del AeroMetro

Estas son las rutas alternas para quienes circulan en la calle Montúfar de la zona 9 capitalina.

Verificarán cumplimiento ambiental

El MARN destacó que dará seguimiento estricto a la ejecución de este proyecto que permitirá a la Ciudad contar con un nuevo sistema de transporte. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia ambiental.

Asimismo, la institución subrayó la importancia de la participación ciudadana en la fiscalización de las obras públicas como un elemento clave para la protección del entorno natural.

Para mayor transparencia, el ministerio habilitó un código QR mediante el cual la población puede consultar los compromisos ambientales del proyecto AeroMetro.

Foto embed
QR habilitado por el Ministerio de Ambiente para consultar temas del proyecto del AeroMetro - MARN

