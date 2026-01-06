 Implicada en desfalco millonario se presenta a la justicia
Implicada en caso de desfalco millonario se presenta ante la justicia

Silvia Sánchez, quien tiene una orden de captura vigente, había sido declarada en rebeldía.

Audiencia de primera declaracion por el caso de desfalco millonario al CHN., Ángel Oliva/EU
Audiencia de primera declaracion por el caso de desfalco millonario al CHN. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado Segundo Penal retomó este martes, 6 de enero, la audiencia de primera declaración de dos personas vinculadas al caso que se sigue por un desfalco millonario a la entidad bancaria Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Previo a continuar con la diligencia, el juez Mario Hichos informó que Silvia Stephanie Sánchez Ochoa, quien tiene una orden de captura vigente, se puso a disposición del órgano jurisdiccional, por lo que sería incluida en la audiencia.

Ayer, el togado resolvió declarar en rebeldía a Sánchez, Pedro Duque y Sven Resenhoeft Greenberg, este último exgerente del CHN, debido a que están señalados en este expediente legal , pero no han comparecido ante la justicia para solventar su situación legal.

En la diligencia que está en desarrollo se determinará la posible implicación de los sospechosos en las actividades ilícitas. Si el juez considera que existen los indicios suficientes, se podría dictar auto de procesamiento contra ellos y, de ser así, se deberá determinar si podrán seguir el proceso penal en libertad o permanecerán en prisión.

Siete personas enfrentan proceso por desfalco millonario

La Fiscalía deberá profundizar las investigaciones contra los implicados en este caso.

Investigan desfalco millonario

El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional fue revelado el pasado 30 de octubre por el Ministerio Público (MP), que empezó las investigaciones en seguimiento de una denuncia que planteó la propia entidad financiera.

El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Keyver Sical, explicó que en la querella que ingresó al MP a inicios de 2025, se expuso que se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por aproximadamente 20 millones de quetzales.

En cuanto a la forma de operar de este grupo, se indicó que se autorizaron extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a personas que no tenían el perfil determinado para cubrir esos altos montos. Además, se determinó que mientras de la estructura acudían junto con los supuestos clientes para cobrarlos en efectivo.

"Podemos observar, de la manera más burda, cómo esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", resaltó el fiscal.

Agregó que se han contabilizado, hasta ahora, 57 personas que pidieron extrafinanciamentos de esa forma, mismos que los trabajadores les autorizaron obviando todas las normas al respecto.

"En estas estructuras siempre deben tener a alguien adentro de la institución y siempre hay un ala o una parte de la estructura externa. Hay parte interna y externa en todos los casos y en este no fue la excepción", compartió el delegado del MP.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

