Bonos de Carbono: Incentivos económicos para la conservación

Guatemala logró la venta de bonos de carbono por la captura de 4.8 millones de toneladas de dióxido de carbono al Banco Mundial, lo que ha sido calificado por el Gobierno como un hito que representa el proceso en el que se beneficiará directamente a 230 mil personas dedicadas a la conservación y manejo de bosques en el país.
La transacción, confirmada en noviembre y con desembolsos iniciados el 30 de diciembre, representa un pago total de 175 millones 418 mil 645 quetzales. Este monto se distribuye entre diferentes proyectos que agrupan a los guatemaltecos que protegen, manejan y recuperan los ecosistemas forestales.
De acuerdo con las autoridades, la iniciativa no solo genera ingresos directos, sino que también ha propiciado la creación de más de 50 mil empleos hasta la fecha, con un potencial de crecimiento gracias a la inversión derivada de este primer pago.
"Una excelente noticia para los bosques"
El tema de los bonos de carbono fue abordado este martes, 6 de enero, en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, con las titulares de los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes; y de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), María Fernanda Rivera, tomando en cuenta que estas entidades forman parte de la ejecución del proyecto.
Orantes destacó que los bosques albergan tanta biodiversidad que ni siquiera se conoce en su totalidad, pero lo que es claro es que beneficia a las personas. En ese contexto, señaló que este programa de los bonos surgió de la firma de un contrato de compra venta entre el Ministerio de Finanzas, como representante del Estado de Guatemala, con el Fondo de Carbono del Banco Mundial y es parte de una política global de mitigar el cambio climático.
La funcionaria explicó que, en el caso de Guatemala, la principal fuente de emisiones de dióxido de carbono que afectan el clima vienen de la destrucción de los bosques. Entonces, la idea era tener un incentivo para poder evitar la deforestación y con eso dejar de emitir gases de efecto invernadero. A su vez, recuperar bosques y almacenar carbono en el tejido forestal. "Es de allí que viene la venta de 4.8 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2025, a razón de cinco dólares por tonelada", añadió.
"Estamos muy contentos porque este dinero va directamente a los que cuidan, producen, manejan los bosques. Son muchísimas comunidades rurales, organizaciones que preservan las áreas protegidas y productores forestales. Aquí lo que se está viendo es el pago muy justo por un servicio ambiental que prestan los bosques a través de los cuidadores de los bosques. Es una excelente noticia para los bosques, para la biodiversidad, para los pueblos, para el clima y para Guatemala, porque el país avanzó, ya sabe medir su carbono, monitorear bien la deforestación y reforestación, así como poner en el mercado global esta venta de servicios ambientales, que es un gana-gana por donde se le mire", enfatizó la ministra de Ambiente.
Añadió que el 45 por ciento de los beneficiarios de esta venta están dentro de áreas protegidas, sobre todo en la reserva de Biósfera Maya en el parque nacional Sierra Lacandón. Entonces, las concesiones forestales comunitarias están recibiendo el dinero directamente y también defensores de la naturaleza y comunidades. "Este es un pago por un servicio ambiental que incentiva a mantener el bosque", puntualizó.
Más de 20 años de espera
La ministra de Agricultura compartió que este es un programa que ya lleva tiempo de estarse preparando y hay personas que tienen hasta 20 años esperando este tipo de herramientas en Guatemala.
El compromiso se cumplió y en noviembre de 2025 se confirmaron los acuerdos de venta. Después, a partir del 30 de diciembre, el Ministerio de Finanzas inició la entrega de fondos a las comunidades.
Según la funcionaria, en este caso se escogió al Instituto Nacional de Bosques como unidad ejecutora por el mandato que tiene, su responsabilidad a nivel de decreto y, además, por la experiencia en el pago de incentivos forestales.
"El Inab es la unidad ejecutora y ha puesto a disposición toda la experiencia que se tiene durante todos estos procesos. Esto lo que significa es que se puede dar un seguimiento más de cerca, porque están las regiones y subregiones en todo el país y todo el personal del Inab ha estado dándole seguimiento a esto, además del programa per se, lo que le da una solidez institucional que sin eso no se hubiera podido llegar a este punto. El primer pago es la primera operación de reducción de emisiones del país y esto le abre la puerta a nuevas operaciones donde se pueda tener este tipo de herramientas", compartió.
De acuerdo con Rivera, en época de incendios mucho de este dinero es utilizado para combatirlos y, sobre todo, prevenirlos; también para la reforestación. "Esta era una herramienta que antes no se tenía", puntualizó.