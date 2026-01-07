Villa Nueva: Cierre temporal tras accidente de tráiler

El tránsito en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala, se vio impactado este miércoles 7 de enero como consecuencia de un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico (CA-9), a la altura del paso a desnivel Enrique Tejada, en el tramo que conduce hacia la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, por causas no establecidas el piloto de un tráiler perdió el control del volante y esto generó que colisionara. El vehículo quedó empotrado en esa zona, derribó un poste y arrastró siete separadores viales.
Dalia Santos, vocera de la institución, explicó que el personal municipal ya se encuentra trabajando para poder reubicar los separadores con apoyo de una grúa. Además, se hacen las gestiones para el retiro del tráiler accidentado, que quedó con fallas tras el fuerte impacto.
El hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales.
Piden precaución y mantener circulación fluida
Dantos indicó que, aunque los carriles principales no se ven afectados, se debe tomar precaución porque hay combustible derramado en vía pública.
"Esta situación no afecta los carriles principales libres, pero se considera que generará un fuerte impacto en el tránsito vehicular por los curiosos que transiten en el área", dijo la funcionaria.
Agregó que la recomendación es que los usuarios continúen su recorrido cuando se estén desplazando a la altura del paso a desnivel Enrique Tejada y evitar quedarse observando o grabando videos al momento de ir conduciendo, pues esto podría provocar más hechos viales.
Anuncian cierre temporal
La vocera de la PMT confirmó que las gestiones a cargo de equipos que operan las grúas para retirar el tráiler accidentado se iniciarán después de las 09:00 horas. En ese contexto, anunció un cierre completo de los carriles en ese tramo por aproximadamente 45 minutos.
En ese contexto, indicó que se aplicarán desvíos en el tránsito para que las personas que se dirigen de la Costa Sur y Amatitlán hacia la capital puedan llegar a la calzada Concepción.