 Villa Nueva: Cierre temporal tras accidente de tráiler
Nacionales

Anuncian cierre temporal de carriles tras accidente de tráiler en Villa Nueva

El vehículo quedó empotrado, derribó un poste y dañó separadores viales En el área también hay combustible derramado.

Compartir:
., PMT de Villa Nueva
. / FOTO: PMT de Villa Nueva

El tránsito en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala, se vio impactado este miércoles 7 de enero como consecuencia de un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico (CA-9), a la altura del paso a desnivel Enrique Tejada, en el tramo que conduce hacia la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, por causas no establecidas el piloto de un tráiler perdió el control del volante y esto generó que colisionara. El vehículo quedó empotrado en esa zona, derribó un poste y arrastró siete separadores viales.

Dalia Santos, vocera de la institución, explicó que el personal municipal ya se encuentra trabajando para poder reubicar los separadores con apoyo de una grúa. Además, se hacen las gestiones para el retiro del tráiler accidentado, que quedó con fallas tras el fuerte impacto.

El hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales.

Piden precaución y mantener circulación fluida

Dantos indicó que, aunque los carriles principales no se ven afectados, se debe tomar precaución porque hay combustible derramado en vía pública.

"Esta situación no afecta los carriles principales libres, pero se considera que generará un fuerte impacto en el tránsito vehicular por los curiosos que transiten en el área", dijo la funcionaria.

Agregó que la recomendación es que los usuarios continúen su recorrido cuando se estén desplazando a la altura del paso a desnivel Enrique Tejada y evitar quedarse observando o grabando videos al momento de ir conduciendo, pues esto podría provocar más hechos viales.

Anuncian cierre temporal

La vocera de la PMT confirmó que las gestiones a cargo de equipos que operan las grúas para retirar el tráiler accidentado se iniciarán después de las 09:00 horas. En ese contexto, anunció un cierre completo de los carriles en ese tramo por aproximadamente 45 minutos.

En ese contexto, indicó que se aplicarán desvíos en el tránsito para que las personas que se dirigen de la Costa Sur y Amatitlán hacia la capital puedan llegar a la calzada Concepción.

En Portada

Presupuesto 2026: Finanzas expone brecha y acciones para buscar ampliaciónt
Nacionales

Presupuesto 2026: Finanzas expone "brecha" y acciones para buscar ampliación

10:14 AM, Ene 07
Congreso convoca a diputados a primera sesión del 2026t
Nacionales

Congreso convoca a diputados a primera sesión del 2026

09:32 AM, Ene 07
Guardaespaldas queda libre de cargos tras incidente en ruta al Pacíficot
Nacionales

Guardaespaldas queda libre de cargos tras incidente en ruta al Pacífico

08:39 AM, Ene 07
¿Yolanda Andrade busca la eutanasia? Esto explica la famosa t
Farándula

¿Yolanda Andrade busca la eutanasia? Esto explica la famosa

10:55 AM, Ene 07

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald TrumpLiga NacionalFútbolVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos