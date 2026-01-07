 Caso CHN: Ligan a proceso a tres personas por desfalco
Nacionales

Caso CHN: Ligan a proceso a tres personas por desfalco

El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional fue revelado en octubre pasado.

El Juzgado Segundo Penal resolvió ligar a proceso penal a Silvia Sanchez Ochoa, Sofía Lam y Fernando Arévalo, Foto Angel Oliva
El Juzgado Segundo Penal resolvió ligar a proceso penal a Silvia Sanchez Ochoa, Sofía Lam y Fernando Arévalo / FOTO: Foto Angel Oliva

El Juzgado Segundo Penal resolvió este miércoles 7 de enero, ligar a proceso penal a tres personas implicadas en el desfalco millonario al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

El juez Mario Hichos ligó a proceso penal a Silvia Sánchez Ochoa, Sofía Lam y Fernando Arévalo por su vinculación al caso que se sigue por un desfalco millonario al Crédito Hipotecario Nacional.

En la resolución, el juez Hichos certificó lo conducente en contra del jefe de cartera del CHN, Otto Rolando Santiago de León al considerar que existen indicios que lo vinculan al caso.

Desfalco millonario

El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional fue revelado el pasado 30 de octubre de 2025, por el Ministerio Público (MP), que empezó las investigaciones en seguimiento de una denuncia que planteó la propia entidad financiera.

El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Keyver Sical, explicó que en la querella que ingresó al MP a inicios de 2025, se expuso que se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por aproximadamente 20 millones de quetzales.

En cuanto a la forma de operar de este grupo, se indicó que se autorizaron extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a personas que no tenían el perfil determinado para cubrir esos altos montos. Además, se determinó que mientras de la estructura acudían junto con los supuestos clientes para cobrarlos en efectivo.

"Podemos observar, de la manera más burda, cómo esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", resaltó el fiscal.

Agregó que se han contabilizado, hasta ahora, 57 personas que pidieron extrafinanciamentos de esa forma, mismos que los trabajadores les autorizaron obviando todas las normas al respecto.

"En estas estructuras siempre deben tener a alguien adentro de la institución y siempre hay un ala o una parte de la estructura externa. Hay parte interna y externa en todos los casos y en este no fue la excepción", compartió el delegado del MP.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

