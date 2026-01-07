Reos fugados de Fraijanes II señalan apoyo de altos mandos

El Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió este miércoles, 7 de enero, ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a lo líderes del Barrio 18, Marlon Manolo Martínez, Melsin Gabriel de León y Nicolás Xantes Sis, por haberse fugado de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II en octubre de 2025.
Durante la imputación, el Ministerio Público (MP) explicó que, tras conocer sobre la fuga de los privados de libertad, se desarrolló una diligencia de inspección ocular en la que se evidenció no se habría alterado la estructura del recinto carcelario para crear vías de escape.
Según lo planteado por la fiscalía, las instalaciones de la prisión no tenían alteración ni presentaban signos de que haya existido una excavación lo que, a criterio del ente investigador, significa que estas personas habrían utilizado los diferentes ingresos y egresos para salir de la prisión.
Señalan a altos mandos
Marlon Manolo Martínez señaló en su declaración que los altos mandos de la PNC, como el director David Custodio Boteo, así como otros funcionarios de gobierno, saben cómo los líderes del Barrio 18 salieron del centro de detención. También reveló que para obtener la libertad hicieron un pago.
Por su lado, Melsin Gabriel de León, indicó que ellos pagaron "para estar tranquilos" y no para que los estuvieran buscando. Agregó que no sabe cuál es el motivo por el cual las autoridades "buscan hacer show" con su detención, si los altos mandos fueron quienes coordinaron.
Afirmó que el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez; y el director general de la PNC, David Custodio Boteo, sabían de dicho extremo.
Así también, Nicolás Xantes Sis, otro de los sindicados, dijo que autoridades de Gobernación, el director de la PNC y el director del Sistema Penitenciario fueron quienes le prometieron salir.
Luego de analizar los argumentos planteados por las partes, el juez Pedro Laynes resolvió ligar a proceso penal a los reos recapturados por el delito de evasión. Además, determinó que deberán permanecer en prisión preventiva mientras el Ministerio Público finaliza la investigación en su contra.
PNC descarta participación en evasión de pandilleros
Ante las declaraciones hechas por los reos durante la audiencia, se solicitó la postura de la PNC, entidad que indicó que no tiene ninguna relación con la guardia penitenciaria.
En la respuesta que trasladó la oficina de Comunicación Social de la entidad de seguridad, se resaltó que en ningún momento existió presunción alguna que vincule a la Policía Nacional Civil con los hechos señalados por los reos recapturados.
"Por el contrario, se tiene conocimiento de que el líder de dicha estructura criminal, en reiteradas ocasiones, solicitó ser trasladado de un centro carcelario a otro, lo que permite presumir que este mismo habría orientado a los reos recapturados a brindar declaraciones falsas, señalando un supuesto apoyo policial para su fuga", resaltaron las autoridades.
Esta postura finalizó rechazando de forma "categórica" esas declaraciones, ya que la PNC no tiene injerencia alguna en los procedimientos internos del Sistema Penitenciario ni relación directa con la guardia penitenciaria.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7