 Arévalo revela complot de la pandilla Barrio 18
Arévalo expone "complot" que involucra a la pandilla del "Barrio 18"

El mandatario señaló que el Bario 18 es uno de los principales afectados el endurecimiento de medidas en las cárceles.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el martes 21 de octubre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este martes, 21 de octubre, a los hechos recientes vinculados con temas del Sistema Penitenciario, específicamente tras la fuga de 20 privados de libertad de la cárcel Fraijanes II, de los cuales solo cuatro han sido recapturados hasta la fecha.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el gobernante fue consultado acerca de la posibilidad de que lo ocurrido la semana en el país se haya tratado de un "complot" contra su Gobierno, a lo cual respondió:

"Evidentemente, en lo que pasó la semana pasada hubo un complot. En ese complot estaba involucrado el Barrio 18, que es uno de los principales afectados por las medidas de endurecimiento de las condiciones en las cárceles que venía tomando el Ministerio de Gobernación, el ministro Jiménez y su equipo".

El gobernante añadió que el aislamiento de los líderes de las pandillas desató toda una actividad por medio de jueces, que después estaban tratando de regresarlos a sus prisiones anteriores, y que el Ministerio estaba impugnando tales decisiones judiciales.

¿Colusión de actores políticos?

"Tenemos clarísimo que el Barrio 18 estaba actuando y preparando claramente una acción como esta. Si hay actores políticos, eso es algo que la investigación estará estableciendo. Si hay actores políticos, estos, evidentemente, no son actores del Gobierno que van a entrar en colusión con el Barrio 18 para una operación de esta naturaleza", expresó el mandatario.

También reveló que existen distintas hipótesis alrededor de la posible colusión de actores políticos con las maras criminales, pero esas están siendo objeto de investigación en este momento, por lo que no se pueden ampliar detalles al respecto.

Finalmente, aseguró que es un asunto que no tiene que ver solo con los hechos recientes de la evasión de los reos, sino que tiene implicaciones "bastante más allá".

Arévalo expone complot que involucra a la pandilla del Barrio 18
Nacionales

