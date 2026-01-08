Alias "La Osa", primer extraditado de 2026

Josué Paz Fuentes, alias La Osa, se convirtió este jueves 8 de enero en el primer extraditado de 2026 luego de agotarse las instancias jurídicas en Guatemala, informó el Ministerio de Gobernación.
Agentes del Sistema Penitenciario (SP) con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) trasladaron a Paz Fuentes a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) para ser entregado a personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.
Alias La Osa fue capturado el pasado 12 de septiembre de 2025, en Catarina, San Marcos, acusado de delitos relacionados a la narcoactividad, ya que es requerido por la Corte del Distrito Central de Florida, señalado de encabezar una organización dedicada al cargamento de cocaína desde Sur América.
Paz Fuentes es señalado como el líder de una organización criminal transnacional vinculada al traslado de cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica con destino final EE.UU., por medio de rutas marítimas. Además, es presunto responsable del contrabando de las ganancias ilícitas provenientes del país estadounidense hacia Guatemala y Colombia.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*