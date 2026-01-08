Descubren cuerpo en ruta de Guatemala a Villa Canales

El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado este jueves, 8 de enero, en el kilómetro 10 de la ruta que conecta la avenida Hincapié, de la Ciudad de Guatemala, con el área de Boca del Monte, Villa Canales. Este es el segundo caso del día en el que se reportaron cadáveres abandonados en la vía pública.
Las autoridades fueron notificadas con respecto a la presencia de un bulto sospechoso que permanecía en una cuneta, a un costado de la carretera entre las referidas localidades. En ese contexto, se coordinó una verificación.
Cuando se inspeccionó el lugar, se confirmó que se trataba del cadáver de una persona que permanecía envuelto en nailon y sábanas.
Hasta ahora no se ha podido establecer si se trata de un hombre o de una mujer, tomando en cuenta las circunstancias en que fue encontrado. Tampoco se ha determinado la posible causa de muerte.
La Policía Nacional Civil se presentó al lugar del hallazgo para darle seguimiento a este tema. Los agentes cerraron el área para resguardar los posibles indicios y quedaron a la espera de la llegada del Ministerio Público.
Cierre vial
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que debido a que se mantiene la escena en donde hay una persona fallecida, en el kilómetro 10 se realizó el cierre temporal del carril derecho con dirección a la Ciudad de Guatemala.
La institución indicó que los agentes mantienen la regulación del tránsito vehicular.
Segundo hallazgo de la jornada
En horas de la madrugada de este jueves se confirmó la localización de dos cuerpos envueltos en nailon en un sector del bulevar El Naranjo, cerca del puente del mismo nombre, en la zona 4 de Mixco, Guatemala.
En ese mismo punto, a inicios de esta semana también fue dejado otro cadáver, por lo que las investigaciones de los distintos casos están en desarrollo.