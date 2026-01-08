Cierres viales tras hallazgo de cuerpos en El Naranjo, Mixco

Los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados en horas de la madrugada de este jueves, 8 de enero, en el bulevar El Naranjo, a un costado del puente del mismo nombre, en la zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala.
La presencia de dos bultos sospechosos en una banqueta, justo en un área de jardinería, captó la atención de las personas que transitaban en el sector para empezar su jornada de actividades diaria. En ese sentido, solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro.
Los Bomberos Municipales trasladaron unidades al sector y, tras hacer la verificación correspondiente, determinaron que había dos bolsas de nailon color negro que estaban cerradas. Al verificar su contenido constataron que, tal como se creí, eran restos humanos.
Un portavoz de la institución explicó que se trataba de los cadáveres de dos personas. Preliminarmente, se conoció que serían dos hombres comprendidos entre las edades de 25 a 35 años.
Tras el hallazgo, los socorristas coordinaron con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, cuyos equipos ya se hicieron presentes al lugar para realizar las diligencias correspondientes.
Cierre vehicular en el sector
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, informó que las autoridades se encuentran realizando las diligencias correspondientes en el sector donde fueron encontrados los cuerpos, en El Naranjo.
"Han solicitado el cierre de dos carriles en el tráfico proveniente del Periférico para Mixco, impactando la Ciudad Guatemala", explicó.
Asimismo, compartió que como vías alternas se pueden utilizar: bulevar Tulam Tzu de Villa Linda o calzada San Juan yendo hacia colonia Monserrat.
Reciente hallazgo en El Naranjo
El pasado lunes 5 de enero, los Bomberos Municipales reportaron la localización de un cuerpo en ese mismo lugar donde hoy se hizo el hallazgo de las dos víctimas de violencia.
El cuerpo de socorro recibió una alerta en la que se indicaba que en cercanías del puente El Naranjo, zona 4 de Mixco, habían sido abandonadas dos bolsas de color negro que contenían restos humanos.
En esa ocasión, los socorristas indicaron se trataba del cuerpo de una persona de sexo masculino que habría sido lanzado desde un vehículo.