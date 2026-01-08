Aeropuertos La Aurora y Mundo Maya incluyen nuevos escáner

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunció este jueves, 8 de enero, la puesta en funcionamiento de los nuevos escáner o equipos de rayos X en los dos aeropuertos internacionales. Para su adquisición se invirtieron más de 3 millones de quetzales.
La institución indicó que un total de siete de estos equipos fueron distribuidos, cinco de estos para el aeropuerto La Aurora en la Ciudad de Guatemala; y el resto se asignaron a Mundo Maya, en Petén.
Pablo Castillo, portavoz de la DGAC, explicó que contar con esta tecnología permite mejorar los procesos de inspección, elevar los estándares de seguridad en las terminales aéreas y agilizar el paso de los usuarios por los procesos respectivos.
El funcionario agregó que la incorporación de esa tecnología responde a la necesidad de contar con controles más modernos y estar a la vanguardia en estos temas para brindar una atención fortalecida a los guatemaltecos y extranjeros que utilizan estas instalaciones.
En el pasado, lo que ocurría es que la detección de objetos ilícitos se hacía únicamente a través de la capacidad del inspector que estaba en la parte de atrás del escáner, quien visualmente observaba los objetos que estaban dentro de las maletas del pasajero para detectar anomalías.
"Estos nuevos equipos ya cuentan con inteligencia artificial para que, al momento de ingresar la maleta, se puedan detectar objetos ilícitos. Lo más importante de estos escaneres es que cumplen con las normas internacionales de seguridad, que esto es normado de forma internacional por la seguridad de la aviación civil en el mundo", dijo.
De esta manera, se tiene a partir de ahora un doble control, pues lo observa el inspector, pero también los equipos con su software de inteligencia artificial pueden determinar si se están trasladando metales, armas de fuego, explosivos, objetos punzocortantes y explosivos plásticos, entre otros.
Adquirirán más equipos
El vocero de la DGAC informó que para adquirir estos siete equipos que están en funcionamiento en los aeropuertos La Aurora y Mundo Maya desde inicios de enero se invirtieron aproximadamente 3.5 millones de quetzales.
Asimismo, compartió que para 2026 se tiene contemplada una nueva compra para seguir fortaleciendo, con una cantidad similar de escáner y que todo el equipo tecnológico esté a disposición del personal de seguridad de la aviación.