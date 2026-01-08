 Aeropuertos La Aurora y Mundo Maya incluyen nuevos escáner
Nacionales

Aeropuertos La Aurora y Mundo Maya adoptan nuevos equipos de escaneo

Los equipos de Rayos X fueron instalados para mejorar la seguridad y controles en las terminales aéreas.

Compartir:
Uno de los nuevos escáner instalado en el Aeropuerto Internacional La Aurora., Omar Solís/Emisoras Unidas
Uno de los nuevos escáner instalado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunció este jueves, 8 de enero, la puesta en funcionamiento de los nuevos escáner o equipos de rayos X en los dos aeropuertos internacionales. Para su adquisición se invirtieron más de 3 millones de quetzales.

La institución indicó que un total de siete de estos equipos fueron distribuidos, cinco de estos para el aeropuerto La Aurora en la Ciudad de Guatemala; y el resto se asignaron a Mundo Maya, en Petén.

Pablo Castillo, portavoz de la DGAC, explicó que contar con esta tecnología permite mejorar los procesos de inspección, elevar los estándares de seguridad en las terminales aéreas y agilizar el paso de los usuarios por los procesos respectivos.

El funcionario agregó que la incorporación de esa tecnología responde a la necesidad de contar con controles más modernos y estar a la vanguardia en estos temas para brindar una atención fortalecida a los guatemaltecos y extranjeros que utilizan estas instalaciones.

En el pasado, lo que ocurría es que la detección de objetos ilícitos se hacía únicamente a través de la capacidad del inspector que estaba en la parte de atrás del escáner, quien visualmente observaba los objetos que estaban dentro de las maletas del pasajero para detectar anomalías.

"Estos nuevos equipos ya cuentan con inteligencia artificial para que, al momento de ingresar la maleta, se puedan detectar objetos ilícitos. Lo más importante de estos escaneres es que cumplen con las normas internacionales de seguridad, que esto es normado de forma internacional por la seguridad de la aviación civil en el mundo", dijo.

De esta manera, se tiene a partir de ahora un doble control, pues lo observa el inspector, pero también los equipos con su software de inteligencia artificial pueden determinar si se están trasladando metales, armas de fuego, explosivos, objetos punzocortantes y explosivos plásticos, entre otros.

Adquirirán más equipos

El vocero de la DGAC informó que para adquirir estos siete equipos que están en funcionamiento en los aeropuertos La Aurora y Mundo Maya desde inicios de enero se invirtieron aproximadamente 3.5 millones de quetzales.

Asimismo, compartió que para 2026 se tiene contemplada una nueva compra para seguir fortaleciendo, con una cantidad similar de escáner y que todo el equipo tecnológico esté a disposición del personal de seguridad de la aviación.

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

aeropuerto-internacional-la-aurora-escaner-rayos-x-emisoras-unidas20 | Omar Solís/EU

aeropuerto-internacional-la-aurora-escaner-rayos-x-emisoras-unidas20 / Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. | Omar Solís/EU

DGAC presenta nuevos escáner en aeropuerto internacional La Aurora. / Omar Solís/EU

En Portada

Aeropuertos La Aurora y Mundo Maya adoptan nuevos equipos de escaneot
Nacionales

Aeropuertos La Aurora y Mundo Maya adoptan nuevos equipos de escaneo

10:55 AM, Ene 08
Datos históricos que dejó el Barcelona-Athletic Clubt
Deportes

Datos históricos que dejó el Barcelona-Athletic Club

10:27 AM, Ene 08
Juzgado aplaza audiencia de acusado de embestir a motorista en zona 9t
Nacionales

Juzgado aplaza audiencia de acusado de embestir a motorista en zona 9

10:09 AM, Ene 08
VIDEOS: Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer a manos del ICEt
Internacionales

VIDEOS: Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer a manos del ICE

12:00 PM, Ene 08

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos