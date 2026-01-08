 Incendio consume vehículos en predio de Chimaltenango
Nacionales

Incendio consume vehículos en predio de Chimaltenango

Al menos cinco automóviles fueron alcanzados por el fuego.

Compartir:
El fuego consumió varios vehículos que se encontraban en un predio de Chimaltenango., Bomberos Voluntarios
El fuego consumió varios vehículos que se encontraban en un predio de Chimaltenango. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un incendio se registró en horas de la madrugada de este jueves, 8 de enero, en el interior de un predio de vehículos ubicado sobre el kilómetro 52.5 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del departamento de Chimaltenango. Los equipos de socorristas trabajaron para controlar las llamas.

Las causas de este incidente no han sido establecidas. De repente, los habitantes notaron que las columnas de humo y fuego salían desde el inmueble que albergaba varios vehículos, por lo que solicitaron el apoyo de las instituciones de emergencia, que de inmediato trasladaron ambulancias y unidades contra incendios al sector.

Los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar trabajaron en conjunto aplicaron el protocolo correspondiente y procedieron a atacar el fuego desde distintos puntos para evitar que continuara propagándose.

"Al llegar al lugar, se localizaron cinco vehículos en llamas dentro de un predio, por lo que se trabajó con personal de diferentes compañías para poder sofocar el fuego", explicó un portavoz de la primera institución.

Los técnicos en urgencias médicas aplicaron cientos de galones de agua para finalmente poder controlar el incendio que amenazaba con extenderse a áreas aledañas. Asimismo, laboraron en el lugar realizando tareas de remoción y enfriamiento para evitar que surgieran nuevos focos de fuego.

Preliminarmente, las instituciones detallaron que el incidente no dejó personas heridas, solo daños materiales. Las pérdidas no han sido cuantificadas.

Foto embed
. - Bomberos Voluntarios

Piden precaución por incendios

Cuerpos de socorro han dado a conocer que en la temporada de celebración de fiestas navideñas y de fin de año y fechas cercanas generalmente se presentan incendios en distintos puntos del país.

En esta ocasión, se ha repetido el escenario de años anteriores, pues son múltiples las emergencias que se han presentado relacionadas con fuego que consume inmuebles y áreas forestales.

En ese sentido, reiteraron las recomendaciones para reducir la posibilidad de que ocurran incendios:

  • Evitar conectar todas las luces de árboles y nacimientos navideños en una misma fuente, pues existe el riesgo de sobrecarga eléctrica o cortocircuito.
  • Estar pendientes de las velas que se dejan en altares o nacimientos, ya que pueden caerse o deshacerse y generar focos de incendio.
  • Manipular con precaución el fuego que se utiliza para cocinar en los hogares, ya que se acostumbra hacer grandes cantidades de alimentos y si no se tiene la atención adecuada puede existir riesgo de incendio.
  • No dejar cargadores de celulares conectados si no están siendo utilizados, pues también pueden ser focos de fuego.
  • Tener precaución al utilizar juegos pirotécnicos y supervisar en todo momento a los menores de edad que tengan acceso a este tipo de productos.

En Portada

Mineduc anuncia fecha de inicio de clases para centros educativos privadost
Nacionales

Mineduc anuncia fecha de inicio de clases para centros educativos privados

08:01 AM, Ene 08
Liga Nacional: Esta fue la sanción para Alexander Robinsont
Deportes

Liga Nacional: Esta fue la sanción para Alexander Robinson

08:24 AM, Ene 08
Cierres viales tras hallazgo de cuerpos en bulevar El Naranjo, Mixcot
Nacionales

Cierres viales tras hallazgo de cuerpos en bulevar El Naranjo, Mixco

07:16 AM, Ene 08
Video capta brutal accidente de motorista tras invadir ciclovía en zona 9t
Nacionales

Video capta brutal accidente de motorista tras invadir ciclovía en zona 9

07:31 AM, Ene 08

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos