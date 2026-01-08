Incendio consume vehículos en predio de Chimaltenango

Un incendio se registró en horas de la madrugada de este jueves, 8 de enero, en el interior de un predio de vehículos ubicado sobre el kilómetro 52.5 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del departamento de Chimaltenango. Los equipos de socorristas trabajaron para controlar las llamas.
Las causas de este incidente no han sido establecidas. De repente, los habitantes notaron que las columnas de humo y fuego salían desde el inmueble que albergaba varios vehículos, por lo que solicitaron el apoyo de las instituciones de emergencia, que de inmediato trasladaron ambulancias y unidades contra incendios al sector.
Los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar trabajaron en conjunto aplicaron el protocolo correspondiente y procedieron a atacar el fuego desde distintos puntos para evitar que continuara propagándose.
"Al llegar al lugar, se localizaron cinco vehículos en llamas dentro de un predio, por lo que se trabajó con personal de diferentes compañías para poder sofocar el fuego", explicó un portavoz de la primera institución.
Los técnicos en urgencias médicas aplicaron cientos de galones de agua para finalmente poder controlar el incendio que amenazaba con extenderse a áreas aledañas. Asimismo, laboraron en el lugar realizando tareas de remoción y enfriamiento para evitar que surgieran nuevos focos de fuego.
Preliminarmente, las instituciones detallaron que el incidente no dejó personas heridas, solo daños materiales. Las pérdidas no han sido cuantificadas.
Piden precaución por incendios
Cuerpos de socorro han dado a conocer que en la temporada de celebración de fiestas navideñas y de fin de año y fechas cercanas generalmente se presentan incendios en distintos puntos del país.
En esta ocasión, se ha repetido el escenario de años anteriores, pues son múltiples las emergencias que se han presentado relacionadas con fuego que consume inmuebles y áreas forestales.
En ese sentido, reiteraron las recomendaciones para reducir la posibilidad de que ocurran incendios:
- Evitar conectar todas las luces de árboles y nacimientos navideños en una misma fuente, pues existe el riesgo de sobrecarga eléctrica o cortocircuito.
- Estar pendientes de las velas que se dejan en altares o nacimientos, ya que pueden caerse o deshacerse y generar focos de incendio.
- Manipular con precaución el fuego que se utiliza para cocinar en los hogares, ya que se acostumbra hacer grandes cantidades de alimentos y si no se tiene la atención adecuada puede existir riesgo de incendio.
- No dejar cargadores de celulares conectados si no están siendo utilizados, pues también pueden ser focos de fuego.
- Tener precaución al utilizar juegos pirotécnicos y supervisar en todo momento a los menores de edad que tengan acceso a este tipo de productos.