Desvíos y corte de energía por caída de árbol en zona 11

Un árbol de gran tamaño se desplomó este viernes, 9 de enero, en la 9ª avenida y 8ª calle de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, colonia Roosevelt, donde ha generado inconvenientes y ha sido necesario implementar desvíos viales.
El árbol se cayó durante horas de la madrugada y cayó sobre los carriles vehiculares. Asimismo, arrastró un poste del tendido eléctrico, lo que generó que el sector se quedara sin energía. Son varias cuadras en los alrededores de donde ocurrió el hecho las que están sin este servicio.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que agentes de esa institución trabaja para mejorar la movilidad en la zona y habilitar el tramo lo antes posible. Mientras tanto, se mantienen desvíos viales en el sector.
Además, el personal municipal coordina las acciones para el retiro de los obstáculos y la limpieza del tramo vehicular para evitar mayores incidentes que puedan poner en riesgo a los usuarios.
Otros incidentes que impactan en el tránsito
Diferentes incidentes que se presentan este viernes afectan la circulación vehicular en la Ciudad de Guatemala. Uno de estos ocurrió en el kilómetro 4.7 de la ruta al Atlántico, en la zona 17, donde quedó varado un camión que presenta fallas mecánicas. Esta unidad fue movilizada a la bahía vial para evitar mayores complicaciones.
Por aparte, se informó que ocurrió un accidente en el bulevar La Pedrera, zona 6, donde un motorista resultó herido. Los cuerpos de socorro acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios.
Mientras tanto, en el puente El Trébol, específicamente en la Oreja Vial de zona 8, se reportó de parte de la PMT el derrame de líquidos, incluido diésel, sobre la cinta asfáltica, por lo que se pidió precaución a los vecinos que utilizan este tramo.
"Se ha coordinado personal de Limpia y Verde y se está reubicando la señalización para evitar riesgo y vulnerabilidad en el sector", dijo Montejo.