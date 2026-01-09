Dos heridos, incluido un agente de PNC, tras enfrentamiento en El Progreso

Dos personas, entre ellas un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), resultaron heridas en el marco de un enfrentamiento armado que se registró este viernes, 9 de enero, en el barrio Pueblo Abajo, municipio de Sansare, El Progreso.
De acuerdo con la información compartida por la institución, se recibieron alertas con respecto a detonaciones de armas de fuego que se habían escuchado en el sector, por lo que los vecinos buscaban el apoyo de los policías. Los uniformados atendieron el llamado y, al llegar al lugar, observaron a dos individuos sospechosos a bordo de una motocicleta sin placa.
"Uno de ellos, con pistola en mano, salió corriendo y disparando. En la persecución se registró un intercambio de balas, resultando herido un agente de la PNC", detalló la entidad de seguridad en un comunicado.
Agregó que el presunto responsable de realizar los disparos fue capturado y trasladado bajo custodia a un hospital debido a que también resultó con heridas de bala. Fue identificado como Fredy Fernando Cruz Andrés, de 22 años, quien posteriormente será puesto a disposición de un juzgado.
También el elemento policial, de 27 años, fue ingresado a un centro asistencial para recibir la atención correspondiente. No se ha ampliado información sobre su estado de salud.
Buscan detener al otro implicado
En el lugar del hecho se incautó una pistola, la cual era portaba por los individuos de manera ilegal, por lo que será embalada por fiscales para las diligencias correspondientes.
Además, se informó que la investigación continúa en desarrollo para capturar al otro sujeto que logró escapar en medio del enfrentamiento.