Bala atraviesa techo de vivienda y hiere a residente en zona 18

Un hombre resultó herido en el marco de un incidente relacionado con el uso de armas de fuego ocurrido en horas de la madrugada de este viernes, 9 de enero, en la 21 avenida y 19 calle de la colonia Alameda, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida sobre este caso, la persona afectada reveló que se encontraba dentro de su vivienda cuando de repente una bala perforó el techo de lámina y le impactó directamente.
Los Bomberos Municipales indicaron que en los primeros minutos de la presente jornada ingresaron a su centro de llamadas las alertas para solicitar apoyo debido a que había una persona herida, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas establecieron que el paciente era un hombre de 68 años de edad que resultó herido por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda.
"Se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladado hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios", informó un portavoz de la entidad de socorro.