Claves para proteger la salud de pacientes crónicos

Con la llegada de las celebraciones de fin de año, los pacientes con enfermedades crónicas deben redoblar sus precauciones para salvaguardar su salud.
De acuerdo con una publicación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el doctor Luis García Aceituno, oncólogo de la Unidad de Consulta Externa de Enfermedades, enfatiza la importancia de mantener la vigilancia ante los riesgos de infecciones y el posible descuido de los tratamientos habituales.
Un paciente con enfermedad crónica es aquel que padece una condición de larga evolución, como cáncer, enfermedades reumatológicas, metabólicas, cardiovasculares o diabetes.
Este grupo de personas presenta una mayor susceptibilidad a contraer infecciones en comparación con la población general, debido a su estado de salud comprometido o a los tratamientos médicos que pueden debilitar sus sistemas inmunológicos.
Vulnerabilidad
Las festividades de fin de año, a menudo acompañadas de cambios climáticos y mayor interacción social, crean un ambiente propicio para la propagación de enfermedades. Es una época en la cual pueden comenzar a aparecer cierto tipo de enfermedades infecciosas virales como la influenza y el resfriado común, resaltó el especialista. Por lo que se recomienda cuidarse de los cambios de temperatura y de evitar exposiciones innecesarias, y utilizar ropa adecuada para la lluvia y el frío.
Asimismo, las reuniones y aglomeraciones típicas de esta época representan un punto de alerta. Aunque no se trata de prohibir la convivencia, el doctor García Aceituno subraya la necesidad de compartir con responsabilidad y cuidado para minimizar el riesgo de contagio. Advirtió que se puede incrementar el riesgo de infecciones gastrointestinales, especialmente en pacientes que reciben quimioterapia o con defensas bajas, haciendo hincapié en la higiene y la selección de alimentos.
Fin de Año Seguro
En cuanto a la alimentación, si bien no existe una restricción dietética generalizada, es fundamental prestar especial atención a la calidad y preparación de los alimentos. Es importante priorizar una comida de buena calidad y de adecuada preparación, lo que contribuye significativamente a mantener la fortaleza del organismo y prevenir complicaciones.
García Aceituno reitera que el fin de año es un tiempo para celebrar, pero bajo ninguna circunstancia se deben abandonar los tratamientos médicos. El paciente con enfermedad crónica debe hacer su vida normal, pero no dejar de tomar su medicamento y continuar con su seguimiento médico sin interrupción. La adherencia al plan de tratamiento es vital para mantener la estabilidad de su condición de salud.
Para un fin de año seguro y saludable, se reitera la importancia de:
- Uso de mascarilla cuando sea necesario.
- Mantener una alimentación buena y consciente.
- No suspender la medicación.
- Vacunarse contra la influenza.