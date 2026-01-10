Regulan paso en la ruta CITO-180 por trabajos de reparación

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) informó que la mañana de este sábado (10/01/2026) mantiene un puesto de control y regulación en el kilómetro 189 de la carretera CITO-18, en el sector de San Felipe, Retalhuleu. La entidad explicó que en ese sector los agentes están alternando el paso vehicular porque se están realizando trabajos sobre la cinta asfáltica.
En ese tramo vial, los agentes detienen el paso de los vehículos para dar prioridad de paso a los diferentes carriles, en forma de turnos, para evitar accidentes de tránsito. En el área de los trabajos fueron instalados separadores viales de color naranja, por lo que se solicita a los choferes reducir la velocidad en su trayecto.
En otros tramos carreteros, trabajadores de PROVIAL instalaron otro puesto de control y regulación vehicular sobre el kilómetro 56 de la carretera al Pacífico (CA-9 Sur). La entidad explicó que los agentes mantienen su presencia sobre la autopista Palín - Escuintla.
En un breve mensaje, Provial instó respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito sobre la referida ruta.
Accidente en ruta Interamericana
Otros brigadistas de PROVIAL se ubicaron en el kilómetro 181 de la carretera Interamericana por un accidente de tránsito. Los agentes viales reportaron que en la aldea Chuanoj, Totonicapán se produjo el choque de un picop contra paredón.
Las autoridades no reportaron personas herias. Sin embargo, narraron que la ruta mantiene obstruido el carril derecho hacia occidente.
Además, Provial atendió otro hecho de tránsito en el km 54.2 de la ruta al Pacífico, sobre la autopista Palín-Escuintla.
En ese lugar se registró la colisión entre dos vehículos, lo que mantuvo obstruido el carril derecho con dirección sur.