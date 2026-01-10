 Regulan paso en la ruta CITO-180 por trabajos de reparación
Nacionales

Regulan paso vial en la ruta CITO-180 por trabajos de reparación

Agentes de PROVIAL instalaron un puesto de control para alternar el paso en esta importante ruta.

Compartir:
El paso se regula en el sector, porque la cinta asfáltica de dos vías se reduce a un solo carril por trabajos viales., Captura de pantalla.
El paso se regula en el sector, porque la cinta asfáltica de dos vías se reduce a un solo carril por trabajos viales. / FOTO: Captura de pantalla.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) informó que la mañana de este sábado (10/01/2026) mantiene un puesto de control y regulación en el kilómetro 189 de la carretera CITO-18, en el sector de San Felipe, Retalhuleu. La entidad explicó que en ese sector los agentes están alternando el paso vehicular porque se están realizando trabajos sobre la cinta asfáltica.

En ese tramo vial, los agentes detienen el paso de los vehículos para dar prioridad de paso a los diferentes carriles, en forma de turnos, para evitar accidentes de tránsito. En el área de los trabajos fueron instalados separadores viales de color naranja, por lo que se solicita a los choferes reducir la velocidad en su trayecto.

En otros tramos carreteros, trabajadores de PROVIAL instalaron otro puesto de control y regulación vehicular sobre el kilómetro 56 de la carretera al Pacífico (CA-9 Sur). La entidad explicó que los agentes mantienen su presencia sobre la autopista Palín - Escuintla.

En un breve mensaje, Provial instó respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito sobre la referida ruta.

Hallan 10 osamentas en Petén durante exhumaciones por el conflicto armado

Las osamentas serán sometidas a análisis de ADN y estudios forenses para intentar determinar su identidad.

Accidente en ruta Interamericana

Otros brigadistas de PROVIAL se ubicaron en el kilómetro 181 de la carretera Interamericana por un accidente de tránsito. Los agentes viales reportaron que en la aldea Chuanoj, Totonicapán se produjo el choque de un picop contra paredón.

Las autoridades no reportaron personas herias. Sin embargo, narraron que la ruta mantiene obstruido el carril derecho hacia occidente.

Además, Provial atendió otro hecho de tránsito en el km 54.2 de la ruta al Pacífico, sobre la autopista Palín-Escuintla.

En ese lugar se registró la colisión entre dos vehículos, lo que mantuvo obstruido el carril derecho con dirección sur.

En Portada

Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinulat
Nacionales

Localizan dos cuerpos en una zona boscosa de San José Pinula

08:11 AM, Ene 10
Salud emite nuevas recomendaciones por brote de sarampión t
Nacionales

Salud emite nuevas recomendaciones por brote de sarampión

07:49 AM, Ene 10
Al menos seis muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinast
Internacionales

Al menos seis muertos y 34 desaparecidos tras un deslizamiento en un vertedero de Filipinas

08:19 AM, Ene 10
Flick y Xabi Alonso palpitan la previa de la final de Supercopat
Deportes

Flick y Xabi Alonso palpitan la previa de la final de Supercopa

07:02 AM, Ene 10

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos