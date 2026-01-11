Saqueadores habían cargado con más de Q100 mil en mercadería

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de dos hombres, durante este domingo (11/01/2026), porque fueron sorprendidos con mercadería robada de un local de celulares y computadoras. Según el informe policial, los supuestos saqueadores habían extraído 13 teléfonos móviles y ocho computadoras, todo valorado en más de Q100 mil.
Las autoridades indicaron que el saqueo ocurrió en el barrio Santiago, Chiquimulilla, Santa Rosa. Además, describieron que los policías sorprendieron en flagrancia a los ahora apresados.
La PNC identificó a los detenidos como Domingo Pérez Chumil, de 45 años, y José Mejía Tiniguar, de 30 años. De los celulares robados, la PNC publicó imágenes que mostraban precios que rondaban los Q1,500 la unidad.
Cabe destacar que los móviles eran de tres marcas comerciales reconocidas; además, llevaban dos cargadores de celular. El precio de los celulares en total asciende a unos Q28 mil, indicaron los uniformados.
Computadoras dentro de lo robado
Asimismo, la PNC informó que los detenidos llevaban ocho computadoras dentro de un costal. Precisaron que los aparatos son de diferentes marcas y están valoradas en un aproximado de Q80 mil.
En sus registros, la PNC describió que Pérez Chumil cuenta con varios antecedentes por robo, específicamente en los años de 2000, 2001, 2002, 2003, 2008. El mismo detenido tiene antecedentes por hurto, del año 2004, agresión en el 2007 y por responsabilidad de conductores en 2010.
Ambos capturados fueron llevados ante un juzgado de turno por las fuerzas de seguridad para resolver su situación legal. Mientras tanto, la mercadería fue decomisada por las autoridades, para ser usada como prueba en el posible proceso penal al que los podrían ligar los órganos de justicia de la localidad.
Cabe resaltar que en los últimos años, casi 600 mil teléfonos móviles ingresaron a la Base de Datos Negativa de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Según las autoridades, esto refleja la colaboración activa en el combate al comercio ilegal de móviles.