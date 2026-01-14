 Cancillería se pronuncia por la suspensión indefinida de visas de inmigrante por parte de EE. UU.
Nacionales

Cancillería se pronuncia por la suspensión indefinida de visas de inmigrante por parte de EE. UU.

El Gobierno aclaró que dicha suspensión no afecta a los solicitantes de visas de no inmigrante como las de turismo.

Visa de Estados Unidos,
Visa de Estados Unidos / FOTO:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala se pronunció la tarde de este miércoles 14 de enero, luego que las autoridades de Estados Unidos anunciaron la suspensión indefinida de la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre los cuales figura Guatemala, según un listado publicado por un medio de comunicación estadounidense.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa a la espera de notificación oficial de parte de las distintas agencias de Estados Unidos sobre las nuevas regulaciones, las cuales serán comunicadas oportunamente.", indicó Cancillería. 

El Gobierno aclaró que dicha suspensión no afecta a los solicitantes de visas de no inmigrante como las de turismo, negocios, tránsito o trabajadores temporales, entre otras.

La regulación está dirigida a las categorías de visas que otorgan residencia permanente.  "Guatemala reitera su disposición a mantener un diálogo constructivo y permanente con las autoridades estadounidenses, así como a fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en materia migratoria, consular y de verificación, con el objetivo de garantizar procesos ordenados, seguros y regulares.", indicó. 

