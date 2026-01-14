 Cierre temporal en calzada San Juan por incidente armado
Nacionales

Incidente armado provoca cierre temporal en calzada San Juan

Preliminarmente se conoció que ocurrió un enfrentamiento entre agentes de PNC y supuestos delincuentes.

Un tramo de la calzada San Juan está cerrado tras un incidente armado., Tránsito Mixco
Un tramo de la calzada San Juan está cerrado tras un incidente armado. / FOTO: Tránsito Mixco

Las autoridades municipales de Mixco, Guatemala, confirmaron que un tramo de la calzada San Juan se encuentra cerrado este miércoles 14 de enero luego de que se registró un supuesto enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes en el sector.

Inicialmente, se indicó que desconocidos armados habrían sido interceptados en ese sector, específicamente en la 13 avenida, frente a un centro comercial en la colonia La Florida.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco confirmó que temporalmente estuvo bloqueada la circulación en ambos sentidos, aunque después se habilitó el paso, pero la movilidad es lenta.

"Debido a este hecho armado se tuvo que suspender el paso vehicular por más de 30 minutos mientras se hacían las diligencias correspondientes. Este hecho nos ha provocado bastante lentitud en el área.", dijo Mynor Espinoza, vocero de la comuna mixqueña.

Por ello, les recomendó a los usuarios tomar vías alternas, entre estas la calzada Roosevelt, para incorporarse por la avenida La Brigada y desplazarse hacia Lo de Bran o el bulevar El Caminero, y viceversa.

Confirman capturas tras ataque armado

Luego del ataque armado en la calzada San Juan se llevaron a cabo capturas por parte de la Policía Nacional Civil. Se trata de dos hombres y dos mujeres que fueron interceptados por personal de la Comisaría 16.

La institución de seguridad señaló que, en una inmediata intervención, se procedió a la aprehensión de los sospechosos, a quienes se les decomisó una carabina, una escopeta y una pistola.

Se desconoce detalles sobre la vinculación de los individuos en algún crimen. Las investigaciones están en desarrollo.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

