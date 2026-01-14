 Incautan una granada de fragmentación durante requisa en Pavón
Incautan una granada de fragmentación durante requisa en Pavón

Las autoridades además trasladaron a cuatro privados de libertad a otras cárceles.

Agentes de la PNC participaron en el operativo., Foto PNC
Agentes de la PNC participaron en el operativo. / FOTO: Foto PNC

Las Fuerzas de seguridad localizaron una granada de fragmentación durante una requisa realizada en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La Policía acompañó a los guardidas del Sistema Penitenciario durante la requisa en la cárcel.

El operativo permitió la localización de 28 teléfonos celulares, una granada de fragmentación, una pistola, varios paquetes de cerveza y radios portátiles.

La granada de fragmentación fue traslada a la aldea Los Planes de Palencia para su destrucción y los demás objetos fueron embalados por el Ministerio Público.

Además las  autoridades trasladaron a cuatro privados de libertad a otras cárceles: dos a Matamoros y dos a la Granja Modelo de Rehabilitación Penal de Cantel en Quetzaltenango.

La operación se llevó a cabo con el objetivo de mantener la seguridad y el orden en el centro penitenciario, indicó la Policía. 

Otro operativo 

En diciembre pasado las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una requisa en el Centro de Detención de Puerto Barrios, ubicado en el departamento de Izabal, en seguimiento de las acciones para retomar el control de las cárceles del país y evitar que desde su interior se coordinen crímenes.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que el operativo de verificación en este recinto estuvo a cargo de personal de la Guardia Penitenciaria y la Fuerza Élite de esa entidad, que actuó con el apoyo de la Policía Nacional Civil.

El rastreo permitió localizaron una serie de objetos de tenencia ilícita, incluida gran cantidad de teléfonos móviles. En ese contexto, aseguró que nuevamente se desmanteló un "call center" que operaba al servicio del crimen.

Las diligencias se llevaron a cabo el jueves, 18 de diciembre, y dieron como resultado el decomiso de:

* 116 teléfonos celulares.

* 20 radio comunicadores.

* 36 botellas de licor.

* 8 cervezas.

* Varios cables y cargadores.

Capturan a exvicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán

El exlíder indígena Basilio Bernardo García está vinculado al caso de las manifestaciones ciudadanas de 2023.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

