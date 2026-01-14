Panel de Expertos exhorta a fortalecer la democracia con postulaciones idóneas a la CC

El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) que le da seguimiento al proceso elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) en Guatemala para el período 2026-2031 emitió un comunicado para señalar la importancia de contar con profesionales idóneos.
Esta instancia, que lleva a cabo acciones de observación, manifestó que Guatemala necesita tener un alto tribunal constitucional independiente y de alta calidad técnica, que proteja los derechos de las personas, al defender la constitución y la democracia.
Asimismo, expuso que, para que lo mencionado pueda ocurrir, la Corte de Constitucionalidad debe ser integrada por profesionales íntegros y de excelencia.
Su pronunciamiento se dio tomando en cuenta que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) recibirá el jueves 15 de enero los expedientes para la elección de magistrados y magistradas representantes del gremio.
"Desde el PEI-GT llamamos a los abogados y abogadas que cumplan con las calidades de honorabilidad, capacidad e idoneidad a dar un paso adelante y postularse", se lee en el documento.
Los expertos agregaron que la democracia se fortalece con la participación activa de los mejores perfiles y enfatizaron que el compromiso cívico es vital para recuperar la justicia.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7