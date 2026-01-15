 Gobierno presenta proyectos prioritarios de infraestructura
Nacionales

Gobierno presenta proyectos prioritarios de infraestructura

Guatemala y EE.UU. firman carta de oferta y aceptación para estudios del sistema ferroviario

En el Palacio Nacional se realizó la presentación de proyectos de infraestructura y firma de la Carta de oferta y aceptación para estudios del sistema ferroviario., Foto Omar Solís
El Gobierno de Guatemala presentó la noche de este jueves 15 de enero, seis proyectos prioritarios de infraestructura y firmó con Estados Unidos Cartas de Oferta y Aceptación (LOA, por sus siglas en inglés) entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y el Ministerio de la Defensa de Guatemala, con la facilitación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Dichos proyectos de infraestructura se pondrán en marcha durante 2026, con el fin de mejorar la conectividad, competitividad y el acceso al turismo.

Los seis proyectos serán diseñados en un tiempo de estudio de seis meses, fase en la que apoyará el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y estarán programados para ser finalizados antes de enero de 2028.

De acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, el Gobierno guatemalteco asignó $110 millones para mejorar la infraestructura vial crítica y para realizar estudios integrales y preparar los diseños conceptuales para la integración de un sistema ferroviario que conecte Puerto Quetzal con una estación logística multimodal en Escuintla, por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés). 

Estos acuerdos formalizan la asistencia técnica de los Estados Unidos para proyectos de desarrollo de carreteras, autopistas y pasos a desnivel, así como la ampliación de la LOA para la modernización de Puerto Quetzal, financiados en su totalidad por el Gobierno de Guatemala.

"En la estrategia de Seguridad Nacional del presidente Trump, este documento declara que Estados Unidos debe trabajar con socios estratégicos en América Latina, para fortalecer las cadenas de suministro. Guatemala es uno de esos socios claves", indicó el embajador de los Estados Unidos, Tobin Bradley.

El diplomático agregó que cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Guatemala en febrero de 2025, en su primer viaje oficial como Secretario de Estado, firmó una carta de apoyo de trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, para desarrollar la infraestructura de Guatemala, "Y no pedimos tiempo, solo dos semanas después los ingenieros ya estaban aquí en Guatemala visitando sitios y planificando", expresó.

Por su parte el Presidente, Bernardo Arévalo, manifestó "El respaldo de nuestros socios y aliados particularmente el pueblo y Gobierno de los Estados Unidos nos permitirá aprovechar de forma más eficiente nuestras capacidades y concluir estas obras tan importantes de forma mucho más rápida", expresó.

El mandatario agregó que en poco menos de un año hay importantes avances para la ampliación y modernización del Puerto Quetzal con el apoyo técnico del cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.


Corporación del Reto del Milenio

En diciembre, Guatemala fue seleccionada como uno de los únicos dos países en América Latina para desarrollar un programa con la Corporación del Reto del Milenio, lo que ayudará a superar desafíos institucionales y abrir nuevas oportunidades para empresas guatemaltecas y estadounidenses.

La política del presidente Trump enfatiza el control migratorio, y todos estos esfuerzos reducen la necesidad económica percibida, uno de los factores que impulsan la migración ilegal hacia los Estados Unidos.

Más adelante, los Estados Unidos y Guatemala buscan formalizar cartas adicionales de Oferta y Aceptación para la instalación de un sistema de seguridad integrado en los principales puntos de entrada de Guatemala, que mejorará la seguridad, disuadirá actividades ilícitas y apoyará flujos comerciales seguros, indicó la Embajada de Estados Unidos a través de un comunicado. 

Guatemala aclara que suspensión de visas de EE.UU. no afecta a turistas

La aclaración surge tras el anuncio del gobierno de Trump sobre una disposición que afecta a 75 países.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga NacionalReal Madrid
