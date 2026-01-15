Fieles católicos conmemoran el Día del Cristo Negro

Los guatemaltecos conmemoran este jueves 15 de enero el Día del Cristo Negro de Esquipulas, una tradición católica marcada por expresiones de fervor y devoción que ha estado presente en el país por más de 400 años.
Cada año, en esta fecha, el municipio de Esquipulas, Chiquimula, pasa a ser un punto específico de religiosidad y fe, pues reúne a miles de visitantes que acuden a venerar la imagen del Cristo ubicada en el templo de esa localidad.
El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), que promueve la protección este tipo de tradiciones nacionales, ha calificado esta actividad como un encuentro espiritual que une a miles de personas, reflejando la profunda fe que prevalece en el corazón del país.
La romería a Esquipulas conforma el legado del Patrimonio Cultural Intangible de la Nación de Guatemala, con el objetivo de proteger esta tradición religiosa.
Expresiones de fe en la capital
Esquipulas es el centro de esta celebración del Día del Cristo Negro, e incluso ha sido calificada como la Capital Centroamericana de la fe por reunir cada año a miles de personas de distintas nacionalidades en el marco de esta tradición. Sin embargo, también en Guatemala se llevan a cabo actividades cada 15 de enero, específicamente en el Templo de Esquipulitas, zona 11.
En la referida parroquia se llevan a cabo misas en la presente jornada.